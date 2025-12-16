Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦肯锡据报考虑裁减数千个职位 精简非面向客户部门

据彭博引述消息报道，顾问公司麦肯锡（McKinsey）管理层已与非面向客户的部门经理讨论裁员大约10%的必要性，并意味该公司将在未来18至24个月内分阶段裁撤数千个岗位。

报道引述麦肯锡发言人指出，公司正身处人工智能飞速发展、重塑商业与社会的时代，正如公司协助客户强化组织架构一样，自身也在改善其支援功能的有效性及效率，但现在评估有关改变对雇员人数的影响为时尚早。

近年收入停滞不前

报道又指，麦肯锡在精简非客户部门人手的同时，仍计划聘请更多顾问。同时，公司这次行动并未有命名特别的代号；其中一位人士表示，公司于2023年以「木兰花项目」（Project Magnolia）为代号裁员约1,400人的举措，曾令众多员工感到不安。

报道亦提到，在2012至2022年间，麦肯锡员工规模从1.7万人攀升至4.5万人的高位，此后回落至约4万人。然而，公司过去5年收入停滞，维持在150亿至160亿美元区间。

