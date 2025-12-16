「港话通」于智方便平台正式上线 冀提升市民对本地AI认识

全港首个自主研发大语言模型的人工智能（AI）对话应用「港话通」（HKChat）宣布，已于「智方便」（iAM Smart）平台正式上线，进一步提升市民对本地AI发展的认识和推广普及应用。

「智方便」平台于介面中新增「港话通」连结入口，让用户能快速体验全新的本地化AI互动，透过「港话通」查询天气、交通及日常衣食住行等各类资讯。

「港话通」发言人表示，感谢「智方便」的支持，这将有助推动本地AI技术进一步普及应用，让更多市民能以最直接、最方便的方式，接触和使用到本地AI工具。有关应用程式于今年11月20日于手机应用市场推出试运行版，推出5天便登上Apple App Store免费应用排行榜榜首，至今累积达16万下载。