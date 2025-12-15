Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港消费贷款需求上升 Z世代倾向「还款金额明确」分期产品

商业创科
更新时间：17:25 2025-12-15 HKT
发布时间：17:25 2025-12-15 HKT

环联亚太区首席产品官冼迪云引述数据表示，香港消费者个人贷款需求轻微上升，尤其是Z世代客群更倾向于选择还款金额明确、期限固定的分期贷款产品，以应对就业不确定性带来的财务压力。他指，在整体商业贷款形势趋紧的背景下，银行亦偏向将资金投放零售业务。

年轻群体违约率轻微上升

环联亚太区总裁兼香港区行政总裁林嘉仪（Marie Claire Lim Moore）指出，逾80%香港消费者维持「优质信用评级」，惟年轻群体的违约率呈现轻微上升趋势，促使银行进一步优化客群细分策略。她表示，环联将通过市场调研与大数据，协助金融机构平衡风险与业务增长。

跨境数据验证拟拓至更多产品

另外，针对大湾区跨境金融需求的持续增长，环联推出的跨境数据验证平台（DVP）已进入落地阶段，可通过微信小程序实现内地消费者的央行征信报告经合规验证后传输至香港金融机构。他补充，目前已有数间香港银行参与前期试点，未来还计划拓展至信用卡、个人贷款等产品。

对于2026年市场展望，冼迪云表示，尽管经济不确定性仍将持续，但随著美国利率下行周期开启，以及大湾区金融融合深化，香港零售信贷市场有望迎来机遇。

