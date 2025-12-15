Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利与保柏签备忘录 在港展开策略性合作

商业创科
更新时间：14:40 2025-12-15 HKT
发布时间：14:40 2025-12-15 HKT

宏利与保柏今日（15日）宣布，双方已签订合作备忘录，计划在香港展开策略性合作，通过全方位的健康及个人化支援服务，在客户的健康旅程中提供更周全、便捷的优质医疗方案，并引入更多具效益且可负担的选择。

拟引入更多医疗数码科技

宏利香港及澳门行政总裁白凯荣表示，随著人们寿命延长、追求更健康且更有意义的生活，对互联医疗保健生态系统的需求也与日俱增，以确保不仅活得长、更要活得好。他又指，集团与保柏合作将提供更多选择及可持续的健康方案，帮助个人及社群活得更健康及充实。

保柏香港董事总经理夏思雅亦表示，在数码医疗及人工智能的年代，策略性合作是实现医疗创新的核心，双方将构建互联医疗保健生态系统、引入更多医疗数码科技，并创造更多合作和发展机会，致力提供以客户为本、面向未来、个人化的健康服务。
 

