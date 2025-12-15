新手卡迷花逾6万购「比卡超」鉴定卡 收货惊觉为假货痛失积蓄 玩家：买贵卡唔面交太危险

近年卡牌热潮在本港快速升温，收藏者年龄层广阔，交易市场越见蓬勃，其中宝可梦（Pokemon）限定卡备受追捧。在炒风推动下，不法分子亦伺机而动，以假卡鱼目混珠。一位自称新手的卡迷分享一宗惨痛经历，指自己花了逾6万元，在网上平台购入两张梦寐以求的「比卡超」鉴定卡，收货后才惊觉是并非正版，损失惨重。他的经历引起大批卡牌爱好者热议，有玩家直言「买贵卡唔面交真系太危险」。

事主表示，自己刚入卡坑不久，储了一笔积蓄后，决定入手两张限定版比卡超卡牌作收藏。他透过网上平台Carousell向卖家购买两张卡，分别是标价1.2万元的「梵高比卡超」及5.5万元的「呐喊比卡超」，​两张卡片皆附有鉴定公司「PSA」鉴定标签及胶壳。

新手卡迷花逾6万元，在网上平台购入两张梦寐以求的「比卡超」鉴定卡，收货后发现是假卡。

不过，事主收到卡后，越看越觉得有可疑，指卡面颜色、字体粗幼及卡片质感与真品不符，怀疑连鉴定胶壳及标签亦属伪造，最终确认「中伏」，感叹「以为买到梦想卡，最后手上得返两张假卡，积蓄冇晒」，并上载疑涉事卖家的帐户截图。​

事主表示，骗子通常声称卡片由朋友所赠，不清楚其价值，或指出「低过市价放先有人买」。他提醒，现时假卡的鉴定外壳及标签非常逼真，「查到Cert都未必等于真」，强调切勿贪平及心急，「买高价卡之前一定要验清楚、要影片、要可追溯付款」，希望以自己今次的损失告诫其他玩家。

事主与卖家对话截图。

「梵高比卡超」卡牌是2023年宝可梦与荷兰梵高博物馆，为庆祝博物馆50周年举办联名特展时推出的限定宣传卡，画面致敬梵高名画《戴毡帽的自画像》，把主角换成戴灰色毡帽的比卡超。另一张「呐喊比卡超」是与东京美术馆合作的「呐喊宝可梦」卡片其中一款，彷照名画《呐喊》造型嚎叫。据日本二手交易平台SNKRDUNK资料，PAS 10的「梵高比卡超」及「呐喊比卡超」最新成交价分别为1.44万元及6.59万元。

「梵高比卡超」卡牌是2023年宝可梦与荷兰梵高博物馆，为庆祝博物馆50周年举办联名特展时推出的限定宣传卡。

「呐喊比卡超」是与东京美术馆合作的「呐喊宝可梦」卡片其中一款，彷照名画《呐喊》造型嚎叫。

PAS 10「梵高比卡超」最新成交价为1.44万元。

PAS 10「呐喊比卡超」最新成交价6.59万元。

批事主「几万蚊都唔面交」

帖文一出即掀起讨论，不少卡牌玩家直言一看照片已觉不妥，批评事主「未做功课就落手」，有人指两张卡牌「PSA防伪标签好假，一睇就知有问题」、「攞支UV灯照照、或者揾行家帮手睇都好过自己乱买」。​亦有人质疑事主交收方法，「几万蚊都唔面交？咁大额都照俾钱再等寄货，真系好危险」，并劝喻对方尽快报警求助，保留交易纪录及对话截图，以便日后跟进。​

有卡牌玩家留言分享识别鉴定卡外壳真假方法，「先睇label，再入返官方网，扫返个Number，对一对官方网的相同埋实物，label字𠮶啲排位系唔系一样，同埋假label字体及字与字之间的排位。」

另有玩家表示，现时高仿假卡越做越真，但玩家可从卡边毛边、卡背颜色、卡片厚度及字体等细节分辨。若手上有一张真卡对照会更易识破，又提醒就算网上列出真卡照片，亦有机会「Post真寄假」，风险不容忽视。​

高仿假卡「呐喊宝可梦」一套千元已有交易

有资深卡牌收藏者向《星岛头条》记者表示，高仿假卡问题严重，更充斥市场，以「呐喊宝可梦」为例，一套约千元已有交易，「淘宝已经有只叫做黑科技打印，几乎可以假乱真，听闻有人高仿卡拎去某鉴定公司鉴定，最后顺利获得评级， 所以好多人估PSA有可能鉴咗假卡。」

他建议，如要购入高价收藏卡，应尽量选择具信誉的店舖或可靠代购渠道，并争取面交及当场验货，必要时可要求拍片纪录开箱过程，以加强保障。​

延伸阅读：收藏卡牌变另类投资 一张NBA卡爆升10倍至30万 资深玩家：Buy what you like

延伸阅读：卡牌店老板论尽30年市场变迁 有人赌逾百万倾家荡产 「最深刻是电话遥控开卡」