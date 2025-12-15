晶片国产化成趋势 东芯半导体称中小容量存储晶片需求增 具千亿级规模潜力

为降低对外晶片依赖，近年中国积极扶持本土晶片产业发展，以推进晶片国产化目标。东芯半导体（688110）是内地专注于中小容量通用型存储晶片设计、研发的公司，其董事长蒋学明接受本报访问时指出，晶片国产化已是当前中国明确的发展趋势，预估现有上千间国内科企正推行晶片国产替代策略，并认为长期来看，中小容量、高可靠性的存储晶片市场，具备千亿级规模潜力。

短期难达成全产业链自主可控

蒋学明表示，工业控制、汽车电子、物联网等领域，对中小容量、高可靠性存储晶片的需求正持续稳健增长。不过，他坦言，中国若要实现晶片全产业链的自主可控，并非短期可达成，依其判断，仍需要8至10年的持续投入与技术积累。

近年美国对中国实施一系列晶片出口管制措施。蒋学明指国际设备管制确实为行业带来实质挑战，同时也在一定程度上影响了公司的产能扩张节奏与部分先进制程的推进速度，但是公司的核心发展规划并未因此打乱。

蒋学明补充说：「早在几年前，我们已预见供应链可能面临的不确定性，因而提前与国内头部晶圆厂、封测厂建立深度战略合作，不仅锁定稳定的代工产能，更联合优化工艺方案，即将部分依赖海外设备的制程，调整为适应本土产线的成熟技术路线。」

不与国际巨头在高端赛道硬碰

面对国际限制与市场波动的双重不确定性，蒋学明指出，公司的策略是不与国际巨头在高端赛道硬碰，而是深耕中小容量利基市场，进行差异化竞争。他续指，自己的生存哲学是「顺势而为、守正创新」，紧跟国家战略方向，扎实推进自主技术研发。

东芯半导体已于2021年在上海证券交易所上市，被问及资本市场表现与赴港上市计划时，蒋学明回应，半导体行业具有投资周期长、技术壁垒高、易受行业周期影响等特点，相信股价的短期波动难以完全反映企业的长期发展潜力。至于是否计划来港上市，他则表示，目前并无明确计划，拟将先专注巩固业务基本面，再行考量后续资本规划。

