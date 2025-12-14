Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万科境内债3项展期议案未获通过 尚余5个工作日宽限期谈判

更新时间：10:11 2025-12-14 HKT
发布时间：10:11 2025-12-14 HKT

内房股万科（2202）于12月15日到期的境内债展期议案未能获得足够债券持有人支持，反映其违约风险加剧，但万科仍有5个工作日宽限期谈判。该股上周五收报3.68元，跌约1%。

议案需90%持有人同意

据内媒《每日经济新闻》引述「22万科MTN004」第一次持有人会议决议公告指出，公司3项展期议案均未获有效通过，有关议案核心展期规则均为展期一年、且期间不付本息；当中差异在增信安排上，其中议案一未设增信措施，无人同意；议案二增信加调整本息兑付，获83.4%同意；议案三仅1票同意，反对比例达76.7%。

根据债券募集说明书，议案通过需持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。债券募集说明书又显示，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设定了5个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。换言之，万科仍有5个工作日的宽限期与投资者谈判。

当发行人发生风险或违约事件后，发行人则可与持有人协商采取以下风险及违约处置措施。一是重组并变更登记要素：在发行人无异议的情况下，持有人会议可依90%的表决比例通过决议，以调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约束本期债项下所有持有人；二是重组并以其他方式偿付。

「体量太大，社会影响巨大」

报道引述了汇生国际资本总裁黄立冲指出，所谓「市场化化债」，是指债务问题主要通过企业与债权人博弈、交易结构设计和资产处置来解决，而不是依赖行政命令和无条件兜底。他又指，相比于中小房企，万科市场化化债优势在于「牌桌、时间及资产池还在」，可通过多轮展期、资产证券化、项目并表或出表、股权引入等组合方式，争取更长的摊销周期。

不过，他指万科挑战是「体量太大、项目铺得太广，社会负面影响巨大」，因此每一步都在监管、评级和市场的放大镜下，容错空间反而更小。

