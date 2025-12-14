Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇树首推人形机器人App Store 可安装「扭扭舞」或「李小龙」等应用

商业创科
更新时间：09:41 2025-12-14 HKT
发布时间：09:41 2025-12-14 HKT

宇树科技首度推出人形机器人「App Store」，用户可将训练好的舞蹈、武术及工作等模型上传分享，也可下载其他开发者所开发的动作部署到机器人。

像安装手机软件一样

官方资料显示，宇树应用商店在架构上集成了「用户广场」、「动作库」、「数据集」及「开发者中心」四大核心模组，其核心逻辑在于「即下即用」，用户毋须具备底层程式码编写能力，仅需透过手机App连接机器人，即可像安装手机软件一样，将云端的复杂运动控制演算法一键部署至机器人终端。

根据演示影片可以看到，在登录帐号及点击小程式库后，用户可在应用程式清单中安装跳「扭扭舞」、「搞笑动作」或「李小龙」等应用，安装完成后选择启用，机器人便会做出相应动作。

以「李小龙」为例，该程式是专为发烧级机器人玩家打造的动作控制App，透过动力学演算法与动作捕捉数据，将李小龙（Bruce Lee）经典的截拳道（Jeet Kune Do）动作库移植到用户的机器人硬件上。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
12小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
12小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
20小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战
社会
11小时前
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
饮食
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
20小时前