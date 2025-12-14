宇树首推人形机器人App Store 可安装「扭扭舞」或「李小龙」等应用

宇树科技首度推出人形机器人「App Store」，用户可将训练好的舞蹈、武术及工作等模型上传分享，也可下载其他开发者所开发的动作部署到机器人。

像安装手机软件一样

官方资料显示，宇树应用商店在架构上集成了「用户广场」、「动作库」、「数据集」及「开发者中心」四大核心模组，其核心逻辑在于「即下即用」，用户毋须具备底层程式码编写能力，仅需透过手机App连接机器人，即可像安装手机软件一样，将云端的复杂运动控制演算法一键部署至机器人终端。

根据演示影片可以看到，在登录帐号及点击小程式库后，用户可在应用程式清单中安装跳「扭扭舞」、「搞笑动作」或「李小龙」等应用，安装完成后选择启用，机器人便会做出相应动作。

以「李小龙」为例，该程式是专为发烧级机器人玩家打造的动作控制App，透过动力学演算法与动作捕捉数据，将李小龙（Bruce Lee）经典的截拳道（Jeet Kune Do）动作库移植到用户的机器人硬件上。

