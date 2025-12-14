宇树首推人形机器人App Store 可安装「扭扭舞」或「李小龙」等应用
更新时间：09:41 2025-12-14 HKT
发布时间：09:41 2025-12-14 HKT
发布时间：09:41 2025-12-14 HKT
宇树科技首度推出人形机器人「App Store」，用户可将训练好的舞蹈、武术及工作等模型上传分享，也可下载其他开发者所开发的动作部署到机器人。
像安装手机软件一样
官方资料显示，宇树应用商店在架构上集成了「用户广场」、「动作库」、「数据集」及「开发者中心」四大核心模组，其核心逻辑在于「即下即用」，用户毋须具备底层程式码编写能力，仅需透过手机App连接机器人，即可像安装手机软件一样，将云端的复杂运动控制演算法一键部署至机器人终端。
根据演示影片可以看到，在登录帐号及点击小程式库后，用户可在应用程式清单中安装跳「扭扭舞」、「搞笑动作」或「李小龙」等应用，安装完成后选择启用，机器人便会做出相应动作。
以「李小龙」为例，该程式是专为发烧级机器人玩家打造的动作控制App，透过动力学演算法与动作捕捉数据，将李小龙（Bruce Lee）经典的截拳道（Jeet Kune Do）动作库移植到用户的机器人硬件上。
最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
2025-12-13 10:14 HKT
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
2025-12-12 17:26 HKT