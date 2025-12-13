SpaceX确认2026年IPO 估值达8000亿美元

据彭博报道，SpaceX正在进行一项内部股票销售，公司估值约为8000亿美元，并为首次公开招股(IPO)作准备。

报道引述SpaceX表示，正准备可能在2026年进行的IPO，旨在为其开发中的Starship火箭的「疯狂飞行频率（insane flight rate）」、太空中的人工智能数据中心以及月球基地提供资金。

再成全球最有价值非上市公司

首席财务官Bret Johnsen在给股东的备忘录中概述的最新二级发行的每股价格为421美元，几乎是7月份400亿美元估值时设定的每股212美元的两倍。这一估值超过了ChatGPT所有者OpenAI在10月份创下的5000亿美元的先前记录，使SpaceX再次成为全球最有价值的非上市公司。

若马斯克决定推进IPO，这将是他的另一个引人注目的计划，但这将取决于SpaceX在未来几年必须完成的一系列雄心勃勃且风险较高的计划。

早前有报道指，SpaceX正在推进IPO计划，寻求筹集远超300亿美元的资金，这将使其成为史上最大的上市交易。不过Johnsen的电子邮件亦表示，IPO的时间及相应的估值仍不确定，公司有可能决定不推进。