英特尔传近16亿美元收购AI晶片初创SambaNova
更新时间：11:04 2025-12-13 HKT
发布时间：11:04 2025-12-13 HKT
彭博引述知情人士报道，英特尔计划以约16亿美元（包括债务）收购人工智能晶片初创SambaNova，正在进行后期谈判，交易一旦落实有望帮助扩展英特尔AI产品供应。
知情人士表示，这宗交易最快可能在下月达成。SambaNova已与其他潜在金融投资者签署了条款清单，也有可能选择寻求其他路径。
SambaNova于2017年由史坦福大学教授创立，其中一位曾获得麦克阿瑟天才奖。该公司设计的定制AI晶片，与英伟达晶片竞争。
陈立武为SambaNova董事长
事实上，英特尔行政总裁陈立武正正是SambaNova的董事长。他的风险投资公司Walden International是该公司的创始投资者之一，曾在2018年领投5600万美元的A轮融资。
SambaNova在2021年亦由软银集团(SoftBank Group Corp.)的愿景基金2(Vision Fund 2)领投6.76亿美元融资轮，估值为50亿美元。
