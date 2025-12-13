英特尔传近16亿美元收购AI晶片初创SambaNova 

彭博引述知情人士报道，英特尔计划以约16亿美元（包括债务）收购人工智能晶片初创SambaNova，正在进行后期谈判，交易一旦落实有望帮助扩展英特尔AI产品供应。

知情人士表示，这宗交易最快可能在下月达成。SambaNova已与其他潜在金融投资者签署了条款清单，也有可能选择寻求其他路径。

SambaNova于2017年由史坦福大学教授创立，其中一位曾获得麦克阿瑟天才奖。该公司设计的定制AI晶片，与英伟达晶片竞争。

陈立武为SambaNova董事长

事实上，英特尔行政总裁陈立武正正是SambaNova的董事长。他的风险投资公司Walden International是该公司的创始投资者之一，曾在2018年领投5600万美元的A轮融资。

SambaNova在2021年亦由软银集团(SoftBank Group Corp.)的愿景基金2(Vision Fund 2)领投6.76亿美元融资轮，估值为50亿美元。

