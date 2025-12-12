时代广场圣诞装饰引热议 仅见一棵圣诞树 17年前旧照勾起「青春回忆」

圣诞节渐近，香港各大商场的节日装扮常常成为市民期待的打卡焦点，而近日铜锣湾时代广场的圣诞装饰引发热议，「今年铜锣湾时代广场圣诞节都唔敢大搞」的话题在本地论坛迅速传开。

网民上传的照片显示，时代广场中庭仅见一棵普通圣诞树，无往年常见的大型主题装置、互动场景，配文「时代广场几有气氛」，迅速引爆话题。

与此同时，有网友翻出2008年拍摄的旧照，当时商场中庭摆设了香港著名插画师Carrie Chau笔下的「盲头乌蝇」主题装置，勾起不少网民回忆，纷纷留言「你对比下今年」、「想当年系突登去睇去影相，真系好钟意」，直指其为「青春回忆」。

网民批今年无计划装饰

在评论区，有网民分析称，圣诞布置计划应该早就定好，「唔会话11月尾12月头先话唔搞」，因此判断「佢地原本就冇乜计划今年要整啲咩装饰」；还有网民回忆，过去除夕有苹果倒数，有歌星唱歌，由下午开始就已经塞满人到波斯富街，圣诞节又很多数层楼高的大棵圣诞树；而现在的「会员计划有等于无，上面吉铺又多，又无特色，停车场又得个几个充电位, 不如拆左佢做返电车厂」。

还有网民点出商场现状问题，「个场格局旧到拍得住尖东」，更唏嘘表示「呢30年黎都无人谂过时代会变死场」。

