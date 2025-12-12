Uber「无人的士」拟明年底前登陆10市场 香港为潜在推出地区之一

据彭博报道，Uber行政总裁Dara Khosrowshahi预计，明年底前在超过10个市场推出Robotaxi服务，更有意将战线拓展至亚洲，香港及日本均在潜在名单之上，并最终在这个价值至少达1万亿美元的产业中占主导地位。

美国及中东已推Robotaxi

Khosrowshahi表示，目前Uber的Robotaxi（自动驾驶的士）服务已在美国及中东上线，公司正「积极讨论」在亚洲启动类似服务，潜在市场包括香港及日本。他形容自动驾驶技术已日趋成熟，机器司机不会疲劳、也不会分心。

他强调，自动驾驶交通市场规模庞大，足以容纳多家参与者，Uber有信心在重要的大城市取得接入权。但要在该领域成功，关键在于选择拥有成熟的法规架构的市场营运。

伙百度、文远知行扩版图

Uber上月已宣布在阿布达比部分区域，使用文远知行（WeRide）车辆提供无人驾驶服务。今年7月更与百度（9888）达成合作，计划在美国及中国以外市场，透过Uber平台推出百度的Robotaxi服务，预计今年内会在中东及亚洲地区的Uber软件上线。

此外，Uber亦与电动车厂Lucid及初创公司Nuro合作，计划六年内部署最少2万辆Robotaxi。Khosrowshahi表示，Uber在这些增长领域的投资上「拥有充足资金」。