宏利人寿保险国际迁册至香港 许正宇：5月访问加拿大亲自游说

商业创科
更新时间：16:59 2025-12-12 HKT
发布时间：16:59 2025-12-12 HKT

宏利人寿保险（国际）有限公司宣布，已根据特区政府引入的公司迁册制度，成功由百慕达迁册至香港，成为首家在该制度下顺利完成迁册程序的保险公司。宏利表示，迁册至香港将有助于优化营运效率，更迅速回应市场需求，并积极开拓区内业务增长的新机遇。

体现对香港未来信心

宏利香港及澳门行政总裁白凯荣表示，此举充分体现对香港未来的信心，以及香港在其业务中的重要地位。迁册至香港，将有助于我们进一步发挥香港稳健监管制度的优势，为香港及澳门两地共260万客户提供更优质的服务，并推动宏利成为客户首选的愿景。

财经事务及库务局局长许正宇在社交平台表示，今年5月访问加拿大期间，亲自会晤宏利金融总裁兼首席执行官韦宁顿（Phil Witherington），积极游说其公司将注册地迁回香港。

许正宇又表示，今日与宏利亚洲总裁兼首席执行官范思宏（Steve Finch），以及宏利人寿保险（国际）有限公司行政总裁白凯荣（Patrick Graham）会面，就集团在港长远发展方向深入交流。他引述两位代表指，宏利人寿保险（国际）有限公司选择迁册香港，充分彰显对香港前景的信心，并再次确认香港在集团业务布局中的重要地位。迁册后，宏利可进一步借助香港稳健的金融监管制度优势，提升对香港及澳门客户的服务。

正积极处理逾20宗迁册申请

他又指，自公司迁册制度今年5月底生效以来，市场反应热烈，充分反映企业对香港优越营商环境的信心。至今，已有4宗迁册申请获批，公司注册处现正积极处理逾20宗申请，涵盖行业包括金融服务（如投资及控股公司、信托及基金等）和保险业等。公司注册处将继续全力协助有意迁册来港的企业，推动更多公司落户香港，进一步壮大本地企业生态圈。

保监局续与相关持份者紧密合作

保监局欢迎宏利人寿保险(国际)有限公司迁册来港，充分反映本地市场受惠香港作为国际金融中心的地位以及粤港澳大湾区城市间互联互通所带来的优势与吸引力。保监局将继续与所有相关持份者紧密合作，让有兴趣的保险公司在简便且具成本效益的制度下迁册来港，支持政府推动总部经济。

