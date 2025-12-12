Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台积电日本第二工厂据报改为生产AI晶片 原定2027年投产时间或推迟

商业创科
更新时间：14:49 2025-12-12 HKT
发布时间：14:49 2025-12-12 HKT

据日经新闻报道，台积电正考虑将日本第二间工厂改为生产更先进的4纳米晶片，以应对激增的AI需求。

报道指，该座位于熊本县的新工厂在今年10月开工建设，原计划在2027年投产，用于生产适用于通信设备的6至40纳米产品。台积电已启动调整，以引入用于生产主流人工智能（AI）半导体的4纳米生产设备，一旦落实计划，将有助于日本AI晶片供应稳定。

有助日本AI晶片供应稳定

不过，若确定要调整计划，原定于2027年的投产时间或会推迟，台积电接受日经采访时表示，在日本的项目正持续推进。目前正与合作企业就建设工作的细节及执行计划进行协商。

负责运营熊本工厂的JASM公司有索尼集团、电装、丰田汽车等日本企业少额出资。总投资额为225亿美元（约合3.5万亿日圆），日本经济产业省已决定提供约1.2万亿日圆的资助。若因计划调整导致工厂完工推迟，未知日本政府会否调整资助。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
19小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
6小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
9小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
23小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
1小时前
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
23小时前