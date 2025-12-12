台积电日本第二工厂据报改为生产AI晶片 原定2027年投产时间或推迟

据日经新闻报道，台积电正考虑将日本第二间工厂改为生产更先进的4纳米晶片，以应对激增的AI需求。

报道指，该座位于熊本县的新工厂在今年10月开工建设，原计划在2027年投产，用于生产适用于通信设备的6至40纳米产品。台积电已启动调整，以引入用于生产主流人工智能（AI）半导体的4纳米生产设备，一旦落实计划，将有助于日本AI晶片供应稳定。

不过，若确定要调整计划，原定于2027年的投产时间或会推迟，台积电接受日经采访时表示，在日本的项目正持续推进。目前正与合作企业就建设工作的细节及执行计划进行协商。

负责运营熊本工厂的JASM公司有索尼集团、电装、丰田汽车等日本企业少额出资。总投资额为225亿美元（约合3.5万亿日圆），日本经济产业省已决定提供约1.2万亿日圆的资助。若因计划调整导致工厂完工推迟，未知日本政府会否调整资助。