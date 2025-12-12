金发局报告研提振市场动能 优化未盈利及知识产权密集企业上市渠道

金发局发表《香港资本市场领航之路：超级联系人-数码时代的全球资本枢纽》的概念报告，探讨香港如何可超越其一向作为内地与世界各地主要门户的角色，并勾划一个更具抱负的发展定位：成为亚洲不可或缺的全球资本枢纽。

持续令资产类别/发行人/投资者基础多元化

金发局主席洪丕正表示，过去一年，很多内地企业来港寻求资金，并反思为何香港不能成为东南亚、中东、欧洲，甚至乎是美国的集资地，因为除了国际资金，香港亦有来自内地的资金，独一无二的互联互通机制，故认为香港应持续令资产类别、发行人和投资者基础多元化。

金发局副主席暨是次工作小组召集人韦安祖表示，概念报告提供一个基础、更多空间，予所有人共同合作，而该报告会分享给所有监管机构、政府，以及主要持份者等。

可改善上市门槛低和做同股不同权架构

金发局行政总监董一岳表示，留意到在欧美市场中，公司维持于未上市的状态愈来愈久。在市况不稳定、地缘政治不确定下，对这些公司来说是有隐忧，即使其知识产权（IP）或研发做得充足，但未有收入和盈利，最终可能会卖盘或寻求上市。现时它们考虑美国市场挂牌，因为上市门槛低和做同股不同权架构更容易。因此，金发局认为值得考虑香港能否吸纳这些上市公司或潜在发行人，这些公司在5、6年后有机会成为旗舰股，「我地唔想抹杀咗呢个机会」。他提及，在过去数个月，到访东南西、中东和中亚地区，这些地方的公司都有意上市，除了在本地上市有份额外，同时考虑在其他地方挂牌，以接触其他投资者。尤其在地缘政治两极化下，此对于香港更有利。

该报告将潜在发展方向大致分为3个时间阶段，约6至24个月短期阶段方面，可考虑的提振市场动能措施，包括优化未有盈利及知识产权密集型企业的上市渠道，例如在现行制度基础上，进一步调校同股不同权（WVR）等相关安排、加强做市及上市后支援，尤其是中小企、吸引合适发行人来港再上市及进行双重主要上市，以及在审慎可控的框架下试验创新金融工具。

约2至5年中期阶段方面，在可考虑的方向包括将互联互通机制由股票及债券扩展至更广泛的资产类别；发展更具组织性的私募资产平台；透过高评级固定收益工具、可持续金融、代币化实体资产，以及具规模的基建及项目融资机会来动员长期资本；并运用区块链等新技术强化数码金融基建，以提升跨境流程处理效率及延长交易服务时段。

约5至10年方面，可进一步探讨的领域包括扩展支援代币化发行、交易及交易后运作的金融市场基础设施能力；持续深化香港作为离岸人民币业务中心的功能；以及把握机遇推动更广泛债务资本市场发展，逐步把香港塑造成区内多资产、多货币的资本形成枢纽及具影响力的环球标准制定者。