金发局吁提供不同投票权架构及互联互通机制

金发局发表题为《香港资本市场领航之路：超级联系人 - 数码时代的全球资本枢纽》的概念报告，汇聚金发局专责行业工作小组的见解，为香港资本市场勾划整体愿景，并提出有助提升市场深度和广度的发展方向。

报告提到的意见包括：为跨国企业及知识产权密集型公司提供更清晰的准入及融资途径，如现代化不同投票权架构及互联互通机制；同时透过高质素的固定收益产品、有效的风险对冲工具与基准、以及安全的代币化安排，加强与长线投资者的互动。

推动企业债券做市激励措施

报告亦强调，香港须进一步强化中介机构的支撑角色，推动企业债券做市的激励措施，选择性扩展中央清算机制，建立共享的交易规范，并提升数据处理及客户准入的效率；同时丰富多元产品组合，以多货币固定收益中心为重心，提升企业债券的流动性，制定具公信力的可持续发展标准，并在审慎监管下推动私募市场的稳发展。

洪丕正：须拓展资产类别深度与广度

金发局主席洪丕正表示，香港必须持续拓展资产类别的深度与广度，推动发行人及投资者的国际化发展，强化多货币风险管理能力，并全面巩固核心金融基础设施。

金发局副主席暨是次工作小组召集人韦安祖表示，在瞬息万变的国际环境中，持续优化香港资本市场及提升其策略定位，是保持及扩大竞争优势的关键。透过加强与中东、东南亚及新兴市场的合作，同时维持与欧洲及北美的紧密联系，为不同地区的机构投资者提供接触高质素金融工具的平台，并配合稳健的市场制度，可进一步吸引更多元化的国际资金流向香港，并推动创新企业及高增长行业在香港集资及发展。



