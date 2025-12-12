香港有望超越瑞士成全球财富中心之首 致同：上半年超级富豪激增23%

致同香港会计师事务所《香港财富管理热潮：引领全球市场新格局》报告指，香港凭借强劲的资本涌入、家族办公室的增长、金融科技创新以及与大湾区（GBA）的深度融合，正加快迈向超越瑞士，跃升为全球最大的跨境财富管理中心。香港正以全球领先的速度吸引拥有逾3,000万美元资产的超高净值人士。2025年上半年，香港的超级富豪人数激增22.9%至17,215人，成为全球顶级财富市场中增幅最大的地区。

夏其才：家办策略正逐步展现成果

致同（香港）会计师事务所咨询合伙人夏其才表示，香港全面的家族办公室策略正逐步展现成果。政策创新、入境支持及量身定制的咨询服务，共同构建出极具吸引力的家族办公室生态系统。随著香港股市重夺全球IPO中心榜首地位，家族办公室愈加视香港为亚洲增长的起点。该行促香港政府进一步加强竞争优势，把外部风险转化为机遇，并动员更多资源吸引全球资本，加速推动香港迈向全球财富中心的桂冠。

左起：致同（香港）会计师事务所咨询高级经理翁伟聪，咨询合伙人夏其才，咨询总监严欣琪。

致同（香港）会计师事务所咨询总监严欣琪表示，香港在科技与监管的融合下，正重塑全球财富管理的未来。在AI与数字资产推动资本流动更智慧化，以及监管制度确保责任增长的双重驱动下，香港正为新一代财富管理树立标杆。在世界级的监管架构下，香港以信任为基石推动创新，并为全球投资者拓展更多机遇。值得注意的是，透过加强人才培养与建构健全的数字防护措施来应对人才短缺和网络安全挑战，对于香港在瞬息万变的市场中保持长远优势并实现可持续增长至关重要。

