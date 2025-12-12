Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪士尼10亿美元投资OpenAI 授权AI影片平台Sora使用旗下角色

迪士尼（Disney, DIS）宣布向OpenAI投资10亿美元，同时将授权包括米奇老鼠在内的经典角色给OpenAI的AI影片生成平台Sora上使用。

迪士尼周四股价升2.4%，报111.46美元。

据这项为期3年的协议，OpenAI的Sora将能够使用超过200个迪士尼动画角色，但不包括任何演员肖像或声音。

Sora将可使用迪士尼旗下IP创作影片：

迪士尼将成OpenAI主要客户

作为协议的一部分，迪士尼将成为OpenAI的主要客户，使用其工具构建新产品和体验，包括在Disney+流媒体平台上策划精选Sora视频，并为其员工部署ChatGPT。迪士尼还将有机会在OpenAI购买额外股权。

迪士尼首席执行官Bob Iger在声明中表示，人工智能的快速发展标志著行业的重要时刻，通过与OpenAI的这次合作，将周到且负责任地通过生成式AI扩展说故事范围，同时尊重和保护创作者及其作品。

参与AI惊人增长及新娱乐形式

双方没有披露更多关于授权协议的细节。Iger在接受CNBC采访时表示：「我们为此获得报酬的事实，承认了所创造的价值」，让迪士尼有机会参与AI的惊人增长以及媒体和娱乐的新形式。

OpenAI行政总裁奥特曼表示，很高兴能够和迪士尼合作，让Sora和ChatGPT扩展人们创造和体验优质内容的方式。

OpenAI在今年9月推出了Sora的新版本，作为一个独立的社交应用，仅供邀请使用。与去年12月发布的原始Sora一样，用户可以根据文本提示生成短片，但新应用允许人们查看其他人创建的影片。

