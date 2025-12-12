OpenAI推GPT-5.2 奥特曼：Gemini影响不似预期 1月可解除红色警戒

在Google发布广受好评的Gemini 3几周后，OpenAI周四发布旗下最先进的一款人工智慧模型GPT-5.2。OpenAI行政总裁奥特曼（Altman）周四受访时表示，Gemini 3影响比原本担心的要小，预计OpenAI明年1月能解除「红色警戒」。

提供三种版本适应不同使用场景

OpenAI指出，GPT-5.2在制作试算表、建立简报、理解图像、撰写程式码及处理长篇脉络等方面，都优于前代模型。该模型自周四起将可透过OpenAI的ChatGPT聊天机器人与其API介面使用。

GPT-5.2据报将提供Instant、Thinking与Pro三种版本。Instant擅长快速写作与资讯搜寻，Thinking更适合程式撰写与规划等结构化工作，而Pro则能在难题上给出最准确答案。

OpenAI月内连推两个新模型

今年8月，OpenAI发布备受期待的新模型GPT-5，但市场反响不一，有人质疑其是否真的带来革命性进步。11月，OpenAI再推出新模型5.1，很快又被更强大的Gemini 3光芒所掩盖。竞争对手Anthropic与Google近几周也推出新模型，Google的Gemini 3因推理和写程式的能力出色尤其受到好评，促使OpenAI宣布「红色警戒」，重新分配内部资源，全力强化ChatGPT并暂缓其他专案。

这反映出大型科技公司之间为了打造最普及模型而展开的高风险竞逐，因为越来越多消费者与企业正把AI纳入日常生活与工作流程。OpenAI押注自家GPT家族模型将决定未来走向，借此支撑公司5,000亿美元估值及逾1.4兆美元的预计支出。

奥特曼周四受访时则表示，「Gemini 3对我们的影响没有原先担心的那么大。」他还预计OpenAI明年1月能脱离「红色警戒」。他说：「我认为当竞争威胁出现时，你必须专注于它，并且要迅速解决。」

明年第1季推出「成人模式」

成立至今正好满十年的OpenAI还表示，已开始推出可预测用户年龄的软体，此举旨在帮助控制ChatGPT对18岁以下用户的回应方式。在周四的一场记者会上，OpenAI应用部门负责人西莫（Fidji Simo）表示，公司希望在推出奥特曼先前提到「仅限成人的模式」之前引入这一功能。后者可能允许「经过验证的成年人」使用诸如「成人文学」等内容。西莫表示，「成人模式」将于明年第1季上线。