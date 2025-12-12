Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

博通业绩超预期兼提高股息 惟730亿美元积压订单逊预期 盘后股价先升后急插5%

商业创科
更新时间：09:47 2025-12-12 HKT
发布时间：09:47 2025-12-12 HKT

AI晶片巨头博通（Broadcom）公布最新业绩，第四季收入及盈利双双超预期，收入为180.15亿美元，创下新高；盈利为85.18亿美元，较去年同期的43亿美元翻倍；调整后每股净利润为1.95美元，胜于预期的1.87美元，博通更宣布上调2026年股息。惟市场对其730亿美元的积压订单规模感失望，加上忧虑利润率收窄，股价在盘后一度抽升4%后掉头急插，收市跌近5%报388.2美元。

AI晶片收入预告翻倍

受惠AI基建热潮，上季AI晶片收入按年大增74%，增速较上季加快。博通行政总裁陈福阳特别提到，收入增长主要来自AI晶片销售，并预计下一季AI相关收入将达82亿美元，远高于市场共识预估的69亿美元。

另外，博通首席财务总监Kirsten Spears宣布，2026年季度股息将大幅上调10%至0.65美元，年度股息达2.6美元，创下公司史上最高水平，亦是连续第15年加派息。

730亿美元订单令市场失望

陈福阳在电话会议上表示，公司获得OpenAI劲敌Anthropic价值110亿美元的大额订单，并确认OpenAI已成为其新客户。他更称，博通另外签署一笔价值10亿美元的订单，但并未透露客户身份。

此外，陈福阳亦警告，由于AI产品销售的占比增加，公司整体利润率正在收窄。

陈福阳透露，目前手持价值730亿美元的AI产品积压订单，将于未来6个季度交付。虽然他澄清只是最低估算，并预期随著更多订单涌入，实际规模会更大。

