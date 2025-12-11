周大福企业337亿出售澳洲电力业务 新加坡上市企业接手

在新交所挂牌的能源供应商胜科工业公布，以65亿澳元（近336.9亿港元）现金，向周大福企业收购澳洲能源零售商及发电商Alinta集团的100%股权。此项交易尚待胜科股东于股东特别大会上批准，并需要取得监管机构的许可，整项交易预计将于明年上半年完成。

周大福集团主席郑家纯表示，集团历时8年对Alinta的投资，为澳洲提供稳定且可负担的能源，发挥重要作用。周大福企业与Alinta团队在推动能源转型进程中取得的成果令人瞩目，为此深感自豪。对于Alinta将与胜科展开新篇章，集团感到十分振奋，并期待Alinta在胜科的领导下继续壮大，为推动可再生能源的发展作出更卓越的贡献。

周大福企业与Alinta管理团队合作8年

自2017年起，Alinta一直由周大福企业全资拥有，当时斥资逾40亿澳元收购。而在彼此的合作期间，Alinta的现金流增加一倍，并重新投资于其业务；Alinta的EBITDA指标由2017年的3.8亿澳元，增长至2025年的10亿澳元，复合年增长率为13%，同期平均复合年增长率比三大同业高出14%；在不同的市场周期中，Alinta Group在2017年至2025年期间仅产生1.8亿澳元的减值，远低于同期三大同业的平均水平，即是32亿澳元。

胜科可再生能源(东部)总裁兼首席执行官陈光鸿表示，是次的收购加强公司在一个主要的已发展市场的地位，并为胜科提供了一个可扩展的平台，以加速可再生能源和低碳业务的增长。结合胜科在全球再生能源专业知识与资本的渠道，以及Alinta在当地强大的团队及发展项目储备，相信能为澳洲的减碳目标做出有意义的贡献，并支持当地社区的长期就业机会。胜科将保留Alinta现有的管理团队及营运架构，确保员工、客户及合作伙伴的稳定性。