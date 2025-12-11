郑志刚进军中东及北非 伙杜拜皇室升级瓦菲城 引入中港新消费品牌

郑志刚创立的上合发展控股宣布，正式进军中东及北非市场，并于昨日（10日）与杜拜地产巨擘瓦菲集团 （Wafi Group ）签署合作，共同推进瓦菲城（Wafi City）升级计划，双方将成立全新业务实体瓦菲动漫11（Wafi Anime 11），打造跨文化商贸枢纽。郑志刚更表示，此次合作为零售行业的跨区域合作树立新典范，是集团作为中东与华语市场长期桥梁的重要一步将香港及内地新消费品牌和文化产业IP引入中东市场。

值得留意的是，瓦菲集团创办人及董事长为曼纳·本·哈利法·阿勒马克图姆殿下（H.H. Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum），而他与穆罕默德酋长为堂兄弟关系（穆罕默德酋长是杜拜的统治者，同时担任阿拉伯联合大公国的副总统兼总理）。

成立瓦菲动漫11把握娱乐机遇

上合发展表示，旗下K11 by AC的文化商业与娱乐理念对中东市场极具吸引力，而此次合作将涵盖多个元素，包括成立瓦菲动漫11把握全球及阿联酋对动漫零售与娱乐产业的机遇；打造丰富文化娱乐项目及IP限定活动；为香港及内地品牌建立租赁合作；以及将针对香港和内地旅客推出旅游激励策略，引导其下榻迪拜方尖碑索菲特酒店（Sofitel Dubai The Obelisk）及杜拜莱佛士酒店（Raffles Dubai）等世界级酒店。

私人会所Gentry Club纳合作版图

集团又指，标志性私人会所品牌Gentry Club将纳入本次合作版图，选址杜拜莱佛士酒店，而会所设计将融入中国传统建筑概念及现代设计元素，服务超高净值外籍人士、当地阿联酋人、以至来自中东北非地区及中国内地的超高净值人士和企业。

新茶饮品牌为中东带来新体验

K11 by AC行政总裁张之杰则表示，团队自2024年开始研究中东市场，深知市场发展潜力庞大，在合作首阶段将引入多个代表中国文化精髓的顶尖品牌在2026年进驻，包括以精湛铜艺享誉全球的朱炳仁铜，并将引入中国创新茶饮品牌，为中东市场带来新体验；随著中国品牌由制造走向文化输出，瓦菲城有望成为其全球扩展的重要舞台。此外，顺应区域动漫及IP文化兴起，Wafi Anime 11将于2026年起举办多项活动，吸引本地人与全球旅客。

签约仪式后，合资业务实体将进入正式筹建阶段。合作方将于未来数月制定业务路线图，包括品牌落地方案、文化活动编程、体验策略蓝图、业态组合升级。此次合作旨在巩固杜拜作为全球文化商贸枢纽的地位，并为进军中东的中国及国际品牌构建创新门户平台。

至于瓦菲集团业务横跨房地产、酒店服务、零售、运输及工业领域，其旗舰项目瓦菲城作为杜拜最早期的综合生活模式购物目的地，自1991年开业以来已深植于这座城市的文化基因，其中瓦菲城购物中心是杜拜历史最悠久及最大型的购物中心之一，拥有逾110万平方呎可租赁面积（GLA）及160 万平方呎总楼面面积（GFA），近3年访客量增长达30%。

