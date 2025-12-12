职场秘密武器：Copilot陪你走过工作每个关键时刻｜刘炜

在香港这个讲求效率、节奏急速的城市，电邮、讯息、会议提醒接踵而来，工作就像一列不设停站的列车。

面对繁琐的资讯，我们都希望有一个可靠的拍档，帮忙整理资讯、协作沟通，准备简报，让自己专注于更重要的事。试想像，今天陪你走过每个时刻的拍档，是 Copilot──随时在关键时刻现身，助你从容应对每个工作挑战。

以下，让我们跟著这位「拍档」的脚步，看看它如何在5个关键场景出现，助你化繁为简，赢回专注力。

早晨：一杯咖啡，一次盘点，让脑袋暖机

清晨，咖啡机滴答作响，你努力从睡眠模式切换到工作模式。打开Copilot App，轻松说一句：「帮我睇吓今日有咩行程，仲有咩deadline要处理？」

几秒内，Copilot整合Outlook日历、Teams通知和未读电邮，直接汇报「今日工作总览」：

—三大优先任务

—相关文件及会议连结

—紧急或快到期事项标示

不用开十个视窗找资料，一句话，工作节奏已经排好。早上起步更顺、更快、更醒神。

上午：距离会议45分钟，Copilot 帮你「补底」

时间逼近第一场客户会议。你拿著咖啡回到座位，脑海浮现疑问：上次开会讲过甚么？数据更新了吗？

必定紧张翻文件翻到眼花，只需输入：「帮我整理上次会议纪要，并整合三条深入讨论的问题。」

Copilot 即时帮你：

—从 Teams 会议记录精简出重点

—自动生成简洁议程

—提供三条引导深入讨论的提问

短短几分钟，你就能以最佳状态进场，专心思考策略，不怕忽略细节。

中午：跨国会议同步进行，纪录、翻译、协作一气呵成

午饭时间未到，你进入下一场跨国视像会议。画面里，同事来自巴黎、首尔、新加坡，语言、时差、背景各异。

你启动Teams的AI协作功能：

—即时口译（interpreter）让不同地区同事即时理解内容。

—会议助手（facilitator）自动整理发言重点，推动议程。

—任务协调工具（planner）将行动项目分类分派、同步到 Planner。

会议结束，Teams 自动生成完整记录，包括翻译后内容、action items、负责人及预计时限。这让跨时区合作变得前所未有顺畅，你可以安心离开会议，因为Copilot已经帮你抓住所有细节。

下午：专注思考，繁琐工作交给Copilot处理

下午的阳光洒在办公桌，你准备汇报刚才的跨国会议内容，并准备一份新的提案简报。过去需要来回多个工具，抄写会议纪录、打开PowerPoint，耗时又繁琐。

现在，只需一句：「帮我写返今次会议回顾电邮，并起草提案简报。」

Copilot帮你把会议内容整理成语气专业、重点分明的回顾电邮，列出待办事项并按负责人排列，你只需稍作修饰就能立即发出。

Copilot亦会同时生成简报大纲，配合团队的风格建议页面排法，例如用流程图展示决策、用图示呈现跨国合作方式等。

不再「由零开始」，而是有清晰骨架去发挥，专注「内容深度」而非「格式繁琐」。

傍晚：预留明日节奏，让自己安心下班

收工前最后数分钟，输入指令：「帮我睇吓听日行程，顺便建议一下专注工作时段。」

Copilot分析明天的行程，从早到晚标注适合深度工作的时间，并提出调整建议，避免被会议打断。整理完成，明日工作节奏一目了然。合上电脑，安心下班，不用把未整理的工作带回家。

结语：AI拍档，让你专注创造价值

在讲求速度与准确度的城市，我们希望把时间花在真正有价值的地方。

Copilot 不是取代你，而是帮你把注意力从繁琐拉回策略，从机械化任务带回真正思考。

当你可以更专注、更从容、更有效率，工作就不再只是「赶 deadline」，而是能够创造影响力的一天。