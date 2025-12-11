Bowtie湾仔设新总部 承租7层楼面 易名「保泰人寿大厦」

虚拟保险公司保泰人寿（Bowtie）宣布，在湾仔庄士敦道68号设立新总部。该幢商业大厦将由明年2月1日起，正式易名为「保泰人寿大厦」。Bowtie表示，配合持续扩张业务，签订了为期5年的租赁协议，承租合共7层楼面。当中，地铺将开设自家品牌咖啡店；而二楼的客户服务中心及五层办公空间均已投入运作。

湾仔庄士敦道68号将易名为「保泰人寿大厦」。

设自家品牌咖啡店

该公司指，全新客户服务中心提供面对面咨询服务，而Bowtie自家品牌咖啡店「Bow Coffee」将于明年2月正式开业，为保单持有人以及湾仔社区提供一个舒适的聚脚点。

Bowtie联合创办人颜耀辉表示，透过一系列的品牌资产，例如大厦命名权、外墙广告位、YouTube摄制室以及自家品牌咖啡店，将Bowtie由线上带到线下实体世界；相信比起传统广告，这种结合品牌叙事与曝光的全方位策略，更能有效地与客户建立信任。Bowtie行政总裁兼联合创办人陈鲲宇表示，为了鼓励协作，新办公空间定位为一间工作室，而非单纯处理日常行政工作的场所，让团队激发创意并共同解决难题。