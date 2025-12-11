Meta新AI模型传「闭源」 朱克伯格亲自指挥 训练工具包括通义千问

据彭博报道，Meta行政总裁朱克伯格近月亲自深入参与公司日常营运，将业务重心转向能够实现商业化的人工智能模型。知情人士表示，一款代号为「牛油果」(Avocado)的新模型预计将于明年春季亮相，并可能以「闭源」形式发布。

采用「闭源」形式发布，将与Google和OpenAI等竞争对手对模型采取的方式一致，标志著Meta对其多年所宣扬的开源战略最大幅转向。知情人士指，Meta首席人工智能官汪滔 （Alexandr Wang）是闭源模型的支持者。

以Google、OpenAI及阿里模型训练

Meta此前发布的开源模型Llama 4令矽谷及朱克伯格本人失望，其后他亲自招募顶尖AI研究者与负责人，甚至对一些人开出高达数亿美元的薪酬方案。报道指，朱克伯格现时将大量时间与精力投入与这些新入职者密切合作，组成了一个名为TBD Lab的团队。知情人士表示，TBD团队在训练「牛油果」的过程中使用多家第三方模型，包括Google的Gemma、OpenAI 的gpt-oss、阿里巴巴（9988）的通义千问。

报道指，使用中国技术来训练新模型反映朱克伯格态度上的变化。他今年1月曾在播客中表示担忧中国模型可能受到国家审查的影响，他又曾表示，开源战略是其承担这一使命的一部分。

年仅28岁的AI天才汪滔获朱克伯格倚重。

汪滔传不满朱克伯格过度插手

Meta明年推出的新产品很大程度上依赖近月加入公司、年仅28岁的天才汪滔。知情人士称，朱克伯格将自己定位为汪滔的导师，将公司可谓最重要且最昂贵的产品项目托付给他。尽管汪滔不被视为技术型AI研究者，但他通过在Scale建立的关系深度了解该行业，其雷厉风行的做事方式和把握能力令新同事刮目相看。

不过知情人士称，汪滔有时也对朱克伯格事无巨细的管理方式感到烦恼。朱克伯格长期以来对公司最重要的产品高度亲力亲为。据称TBD Lab团队成员被安排在朱克伯格加州总部办公桌周围，便于这位CEO随时检查他们的进度。

已停止公开讨论开源模型Llama

与此同时，Meta已将其开源战略置于次要地位。知情人士表示，在Llama 4发布后，公司在重新评估这些投入是否仍有意义期间，一些员工被管理层要求停止公开讨论开源和Llama相关产品。

据彭博早前报道，人工智能领域的「教父」之一Yann LeCun早前离开公司，他多年来领导Meta的长期AI研究部门，离职的一部分原因是无法获得足够资源。消息人士称，在Yann LeCun离开之前，有些员工被鼓励在公开演讲等场合减少让这位开源技术坚定支持者露面。Meta不再认为他能代表公司的AI战略，也无法信任他会坚持官方口径。知情人士表示，Llama 4 之后的下一代模型原代号为Behemoth，但朱克伯格不满意，已放弃转而追求新的方向。