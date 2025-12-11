泡泡玛特获LVMH高层任非执董 惹合作憧憬 推新IP「SUPERTUTU」却被指「有点名创优品了」

泡泡玛特（9992）昨日公布非执行董事何愚因其他工作安排而辞任，即日生效，并同日委任LVMH大中华区集团总裁吴越为非执行董事，此举引发双方合作的憧憬。另一方面，泡泡玛特近日推出全新IP「SUPERTUTU」，但有网民却指「有点名创优品了」。泡泡玛特股价方面，今早一度升近3%至195.7元，惟其后升幅明显收窄，暂报191.3元，升约0.5%。

吴越为LVMH大中华区集团总裁

公告指出，69岁的吴越除了自2005年11月起担任LVMH大中华区集团总裁之外，亦曾于2000年2月至2005年10月间，担任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁，负责其在中国业务，以及于1993年8月至2000年2月担任LVMH集团旗下Parfums Christian Dior品牌的总经理及董事总经理，负责其在中国的业务。

网民：盲盒会不会搞出奢侈品级

公告又指，吴越的初始任期为3年，薪酬包括每年120万港元的固定现金及180万港元的股份激励。更值得留意的是，吴越今次加入，被视为泡泡玛特与LVMH潜在合作的重要讯号；亦有指此举将有助泡泡玛特进一步拓展高端市场，以及提升IP营运能力。不过，亦有网民担心，「以后盲盒会不会搞出奢侈品级限量」。

SUPERTUTU为爱笑双马尾小女孩

另一方面，泡泡玛特近日宣布推出全新IP「SUPERTUTU」，但似乎并非所有网民都接受。据内媒报道，SUPERTUTU诞生于2022年，来自虚构的「TUTU魔力星球」，其设计融合垂耳兔原型与少女元素，设定是一个爱笑的双马尾小女孩，擅长想出天马行空的小点子。

报道又指，SUPERTUTU明确主张「打破性别限制」，透过「女生也可以玩机甲」、「拥抱不结婚的自由」等标语，回应年轻女性对独立人生选择的共鸣，这种价值观输出在泡泡玛特IP中较为罕见，形成差异化认知。

不过，内媒引述不少网民反应指出，今次推出的新IP「有点名创优品了」，亦有指「欣赏不来」、「像迟早会黄的样子」及「只能说祝好运吧」等等。