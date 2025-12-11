Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡玛特获LVMH高层任非执董 惹合作憧憬 推新IP「SUPERTUTU」却被指「有点名创优品了」

商业创科
更新时间：10:22 2025-12-11 HKT
发布时间：10:22 2025-12-11 HKT

泡泡玛特（9992）昨日公布非执行董事何愚因其他工作安排而辞任，即日生效，并同日委任LVMH大中华区集团总裁吴越为非执行董事，此举引发双方合作的憧憬。另一方面，泡泡玛特近日推出全新IP「SUPERTUTU」，但有网民却指「有点名创优品了」。泡泡玛特股价方面，今早一度升近3%至195.7元，惟其后升幅明显收窄，暂报191.3元，升约0.5%。

吴越为LVMH大中华区集团总裁

公告指出，69岁的吴越除了自2005年11月起担任LVMH大中华区集团总裁之外，亦曾于2000年2月至2005年10月间，担任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁，负责其在中国业务，以及于1993年8月至2000年2月担任LVMH集团旗下Parfums Christian Dior品牌的总经理及董事总经理，负责其在中国的业务。

网民：盲盒会不会搞出奢侈品级

公告又指，吴越的初始任期为3年，薪酬包括每年120万港元的固定现金及180万港元的股份激励。更值得留意的是，吴越今次加入，被视为泡泡玛特与LVMH潜在合作的重要讯号；亦有指此举将有助泡泡玛特进一步拓展高端市场，以及提升IP营运能力。不过，亦有网民担心，「以后盲盒会不会搞出奢侈品级限量」。

SUPERTUTU为爱笑双马尾小女孩

另一方面，泡泡玛特近日宣布推出全新IP「SUPERTUTU」，但似乎并非所有网民都接受。据内媒报道，SUPERTUTU诞生于2022年，来自虚构的「TUTU魔力星球」，其设计融合垂耳兔原型与少女元素，设定是一个爱笑的双马尾小女孩，擅长想出天马行空的小点子。

报道又指，SUPERTUTU明确主张「打破性别限制」，透过「女生也可以玩机甲」、「拥抱不结婚的自由」等标语，回应年轻女性对独立人生选择的共鸣，这种价值观输出在泡泡玛特IP中较为罕见，形成差异化认知。

不过，内媒引述不少网民反应指出，今次推出的新IP「有点名创优品了」，亦有指「欣赏不来」、「像迟早会黄的样子」及「只能说祝好运吧」等等。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
19小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
12小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
17小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
1小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
19小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
48分钟前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
3小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
22小时前