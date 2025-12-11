汇丰/中银/渣打维持最优惠利率不变 分析：港银去年至今累减0.875厘 减P周期已完成

美国联储局于本港时间周四凌晨一如预期减息0.25厘。汇丰中午宣布维持港元最优惠利率（P）于5厘不变，其港元储蓄存款户口的利率亦维持不变。该行对上一次下调最优惠利率是在10月31日，当时减息0.125厘。

中银香港亦宣布，港元最优惠利率维持不变于5厘，活期储蓄存款利率亦维持于0.001 厘不变。

渣打香港同日宣布，港元最优惠贷款利率维持不变，于5.25厘。

中原按揭董事总经理王美凤表示，港银减P幅度去年至今已累达0.875厘，已抵销对上一次加息周期之加幅，故此减P周期已完成，是次美国减息后银行维持P不变符市场预期。

金管局下调贴现窗利率0.25厘

另外，金管局今早宣布，将贴现窗基本利率下调0.25厘，至4厘，即时生效。总裁余伟文今早表示，美国联储局调低息率的决定大致符合市场预期。这是继今年10月后再次减息，而这个减息周期从2024年9月至今共减了175基点。会后发表的点阵图（dot plot）显示，联储局有可能于2026年内再减息25基点，但通胀走势和就业市场情况仍存在较大的不确定性，故未来的货币政策走向尚有待观察。

余伟文：拆息受本地资金供求影响

香港方面，货币及金融市场保持有序运作。港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如年结等季节性因素及资本市场活动。至于存贷利率方面，银行一般会考虑同业市场资金供求、拆息及现时相关利率水平、本身的资金成本结构等因素，评估是否需要调整及调整的幅度。美国未来息率走向仍存在不确定性，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

金管局因应美国于12月10日（美国时间）调低联邦基金利率的目标区间25基点，当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是4.00%，而隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值是2.39%，所以根据预设公式，基本利率设定于4.00%。

基本利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率。目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为准。

