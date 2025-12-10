AI影片工厂失控：当假资讯开始自动增生｜梁伟聪

本栏早前讨论过 AI 生成医疗内容的潜在风险后，笔者开始留意到另一个更普遍的现象——AI 影片的全面泛滥。YouTube、TikTok 等平台上，愈来愈多自动生成的影片，以惊人速度占据我们的视野。内容涵盖娱乐八卦、名人健康、社会议题，表面上无害，甚至颇具娱乐性，但背后隐藏的问题值得警惕。

几年前笔者营运健康资讯平台时，曾听过有人研究全自动化 YouTube 频道：脚本、旁白、剪接全部由 AI 完成，频道主只需监察流量便能坐享被动收入。当时听来仍像前卫实验，如今却已成为内容农场的主流模式。

最正经语调说最不负责任内容

问题在于，这些操作人的关注点从来不是内容是否正确，而是是否「够快、够吸睛、赚到钱」。在 AI 的加持下，「内容生产线」变得前所未有高效，只要能吸引点击，真假并非重点。AI 的语气自信、逻辑看似严谨，但往往是以最正经的语调，说着最不负责任的内容。

近日武打巨星洪金宝与李连杰屡成为 AI 影片的「主角」，甚至迫使李连杰出面澄清身体状况。本文并非想讨论相关八卦的真假，而是指出 AI 内容农场已进入「爆发式增殖」阶段——过去可能一天只有十条影片，如今 AI 可以在数分钟内生成数百条，速度远超任何人力可监察范围。

更值得注意的是，这些内容农场并非个别创作者，而是以「工厂模式」运作。制片人利用VPN隐藏IP地址，再结合AI自动生成脚本、配音、剪接，整条影片从无到有只需数分钟。即使帐户被封，多点分散式上传、重新开帐号的成本几乎为零，让追责变得近乎不可能。

在这种模式下，平台与社会几乎无法追究责任。影片产制者往往匿名、难以追踪，而内容一旦被演算法推送，便能瞬间接触数以万计的观众。对于公众而言，面对的已不只是「假新闻」，而是一种能自我复制、自我扩散的资讯机器。

在 AI 的世界里，内容是否失实、是否侵权、是否伤害当事人，都不是优先考虑。只要能带来点击，它便会无限量复制。资讯真实性、言论负责任、伦理底线，在这套系统里显得格外脆弱。

平台必须承担更大责任

因此，这场问题的核心其实不在内容创作者，而在平台本身。YouTube、TikTok 作为内容分发枢纽，必须承担更大责任。笔者认为，平台应立即投入资源，以 AI 管治 AI，例如开发自动辨识 AI 生成内容的系统，针对生成痕迹进行标注或限制散播。若没有制度性的防线，资讯环境只会进一步恶化。

AI 技术确实带来前所未有的效率与可能性，但在内容生成领域，它同时放大了速度、放大了偏见、放大了失真。若我们继续忽视这股趋势，下一波资讯危机，或许不会来自医疗误导，而是来自无处不在的虚假叙事。

在资讯越来越难辨真假的时代，平台的责任、社会的警觉与公众的媒体素养，比以往任何时候都更为重要。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/