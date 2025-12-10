Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰精简架构未达终点 艾桥智：不学识拥抱AI会被淘汰

商业创科
更新时间：14:55 2025-12-10 HKT
发布时间：14:55 2025-12-10 HKT

汇丰控股(005)行政总裁艾桥智接受外媒访问表示，对汇丰的简化工作还未达到重点，未来致力于将人工智能整合到汇丰的营运中，强调如果不学会拥抱AI就会被淘汰。

营运委员会规模减半

艾桥智15个月前接掌汇控后，开始对集团进行重组，几乎将营运委员会的规模减半，并取消他认为令主管逃避决策责任的共同管理职位。他指，当时所有事情都是双重或多重责任，很多高层主管并未对管辖的业务表现负起全部责任，现时则约60%的营收是在单一责任制下产生。

艾桥智又关闭多项业务及合并部门，裁减数千职位。他指，目标令汇丰成为一家更简洁、更高效的银行，但不可能一夜之间完成简化，必须持续不懈推进，形容尚未抵达终点，仍有许多工作要做。

艾桥智表示，在规划银行未来所需的改革时，借鉴了工程师的训练背景，强调对于消除银行的复杂性和包袱毫不手软。

使用AI是无可避免

艾桥智亦致力将人工智能(AI)整合到汇丰的营运。他强调，使用AI是无可避免，虽然人类不会被AI取代，但如果不学会拥抱AI，透过AI提升技能，就会被淘汰，他会监控使用情况。

