盖兹警告部分AI企业估值过高或面临泡沫破裂

据外媒报道，微软联合创始人兼慈善家盖兹在本周开幕的阿布扎比​​金融周上警告称，一些估值过高的AI公司将在「竞争异常激烈」的AI行业中蒙受损失，因为投资者正在权衡泡沫是否即将破裂。

盖兹在阿布达比金融周期间表示，「人工智慧是目前最重要的事情」，但并不意味这高估值公司都会成为赢家，AI行业竞争将会异常激烈。

他指出，AI领域之所以存在泡沫，仅在于并非所有这些估值都会持续上涨，其中一些将会下跌。

目前，许多人工智慧公司的估值已远超行业平均值——例如，Palantir和Tesla的市盈率远远超过了200倍，而标普500指数成分股公司的平均市盈率约为25倍。随著市场对泡沫破裂的担忧加剧，全球股市在11月出现了明显回落。

尽管人工智慧领域某些方面存在泡沫，但盖兹表示，人工智慧将从根本上改善人们的生活，包括医疗、教育和农业领域。他预测明年将是全球健康领域的重要一年，并认为AI工具将大幅提高非洲的生产力。