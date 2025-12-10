商汤料明年出货逾千机械狗 拓文旅伴游、零售、智慧城市等多元场景

伴随人工智能（AI）技术加速迭代，多模态大模型正成为行业竞争焦点。商汤（020）联合创始人兼大晓机器人董事长王晓刚透露，即将发布的机械狗配备导航盒，已毋须依赖高精度地图，可基于普通电子地图实现户外自主导航，并支持远程指令下达与多机协同管理。他又指，透过软硬一体化的产品路线，公司预计明年可出货逾千部机械狗，并拓展文旅伴游、零售、智慧城市等多元场景，目前已在文旅及智慧城市领域启动客户试点。

消费级机械狗售数万至数十万

大晓机器人为商汤孵化的独立机械人企业，将于本月推出中国首个开源且实现商业应用的「开悟」世界模型3.0。谈及大晓机器人商业化模式，王晓刚指短期聚焦易变现的表演型、巡检型机械人，包括4轮驱动的机械狗；中期切入工业搬运、零售分拣等商业服务场景；远期则希望5年左右时间可进军家庭服务市场。价格方面，王晓刚称目前行业硬件成本较高，消费级机械狗售价数万至数十万元不等，计划通过场景化硬件改善与规模化量产，将To B（企业对企业）场景产品价格降至10万元左右。

面对全球晶片供应链波动，商汤联合创始人、人工智能基础设施和大模型首席科学家林达华表示，商汤早于6年前已启动国产晶片适配布局，目前已经形成高效的模型适配方法论，新模型可在1至2周内完成国产晶片部署。他透露，当前国产晶片算力占比已达到双位数，并呈持续上升趋势。

拟明年春季推新AI模型

关于模型落地，林达华指，核心在于从「生成式AI」转向「创作式AI」，当前诸多大模型通用能力已经达到一定水平，但仍需满足行业实际需求，向「99分专业级」跨越，方才「真系帮到手」。他表示，商汤目前已完成初级强化学习能力建设，下一步将重点推进「AI自主成长」，目标在明年春季推出全新模型，性能较现有版本将实现显著升级。

鉴于中西方AI模型发展路径不同，林达华强调，技术须「打破工业红线」，达到落地实用水平，才能形成商业闭环。他亦坦言，生成式人工智能（Generative AI）实现需要长期技术积累，短期内行业仍将以场景化应用为主。