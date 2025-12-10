恒隆无锡新项目签长期营运租约 无锡恒隆广场零售面积扩近40%

恒隆地产（101）宣布与无锡市梁溪城市发展集团有限公司合作，以一份长期租约获得位于无锡市中心的一个地标性商业新项目经营权。

恒隆地产最新报8.88元，升0.22%。

与无锡恒隆广场有协同效应

恒隆指，新项目将与毗邻的无锡恒隆广场产生显著的协同效应，成为公司增长战略蓝图「恒隆 V.3」策略下的新亮点，进一步巩固其在华东地区高端零售市场地位。项目前身为无锡新世界百货，开业后将为无锡恒隆广场新增约4.7万平方米的商业空间，令其总零售面积扩大38%至约16.9万平方米。

新项目位于无锡中央商务区核心地段，与地铁无缝衔接。恒隆表示，焕新计划以体验式零售和社区连结为特色，预期引入超过80个品牌，涵盖餐饮、时尚零售及生活体验等业态。

恒隆地产行政总裁卢韦柏表示，新项目经营权标志著「恒隆 V.3」策略再创重要里程碑。他指，无锡是恒隆布局中国内地市场、深耕长三角的战略重镇之一，有效辐射苏州及常州，联动上海、南京、杭州。取得该项目既印证恒隆的核心营运能力，更承载着无锡市及梁溪区人民政府的信任与支持。

过去一年，公司已成功推进多个「恒隆 V.3」项目，包括上海恒隆广场扩建项目、昆明恒隆广场尚义街项目，以及杭州恒隆广场扩展项目等。

