欧盟再查Google涉垄断 用网上内容作AI用途或不公

欧盟委员会正式对Alphabet旗下Google展开反垄断调查，评估其使用网上内容作AI用途时有否违反欧盟竞争规定；若指控属实，Google最高面临相当于其全球年收入10%的巨额罚款，同时亦将加剧欧美之间的贸易紧张局势。

欧盟强调保护新兴AI市场环境

欧盟表示，将调查Google是否透过向内容创作者施加不公平条款，为自有AI模型提供优先待遇，从而扭曲市场竞争，同时将检视Google旗下「AI 总览」（AI Overviews）与生成式AI模式多大程度依赖网络出版商的内容，以及相关出版商是否获得适当报酬。

欧盟反垄断委员Teresa Ribera强调，此案传达了欧盟决心保护网上新闻媒体及其他内容创作者，确保新兴AI市场的公平竞争环境。

特朗普曾威胁向欧盟实施新关税

值得留意的是，此次调查距离欧盟今年9月向Google处以近30亿欧元罚款仅相隔数月，当时Google因被控在广告技术服务领域偏袒自家业务及打压竞争对手，并引发美国总统特朗普不满，批评其为「歧视性罚款」。

特朗普更曾威胁，若欧盟坚持相关立场，将对欧洲实施新关税，甚至限制先进技术出口。美国官员亦明确表示，除非欧盟放宽针对科技巨头的监管规则，否则不会取消对欧洲钢铁和铝产品征收的50%关税。

根据欧盟反垄断法规，违反规则的企业最终可能面临高达全球年收入10%的罚款。目前Google须提交解决方案以回应相关质疑，公司发言人尚未立即回应评论请求。