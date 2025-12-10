AI平台「带货」恐封闭用户 现实是数据不能共享 业界料5年内语音落单网购

随着中外AI平台如ChatGPT及阿里「千问」等，逐渐开通AI助手与电商业务及进军AI to C市场，市场有声音忧虑这类高效采购的背后，只是另一种精准投放广告入口。本港人工智能初创公司DotAI行政总裁杨广泽接受《星岛头条》访问时认为，AI平台与电商结合并非简单出于变现考虑，而是「模型即服务」理念下的必然选择，但各平台因数据防御而未能开放合作，出现资源导向的偏好是正常现象。他更预测，语音控制设备将于未来3至5年内将更为流行，届时购买指令与执行之间的路径会更短。

「模型即服务」逐渐兴起

杨广泽表示，以往的商业模式是SaaS（Software as a service），用户需要使用不同App、在不同平台之间跳转，方可实现一个目的；但业内已渐渐有「模型即服务」（MaaS，Model as a service）的说法，即用户订阅模型后，希望所有需求能在同一平台内完成，毋须跳转其他应用，例如用户向AI平台询问圣诞礼物时，最直接的需求是让AI完成从推荐到执行的全流程动作，而不是仅仅获得信息参考。

他提到，Google高层在2025年开发者大会上对Gemini App定位时提出3个关键词，分别是Personal（个性化）、Proactive（主动）及Powerful（强大），意即AI助手可度身订做、定时提醒及自动执行，因此与电商相关的购买决策和授权支付操作，只是这种理念下应运而生的场景之一。

记者翻查资料也发现，阿里对「千问」App的定位也是一个「会聊天能办事的个人AI助手」，战略目标是打造未来的AI生活入口，并正在将地图、外卖、订票、办公、学习、购物及健康等各类生活场景接入。正如杨广泽所言，未来AI将成为「个人代理」，语音控制、自动填充信息及跨场景执行会成为常态，而购物只是这一终极形态的阶段性发展。

数据为不能共享的竞争壁垒

目前各大AI平台各有推荐偏好，例如豆包推荐带有抖音商城的连结、腾讯元宝连接到京东及得物，阿里「千问」App亦将连接淘宝、1688及闲鱼三大阿里自家平台，但市场有声音忧虑这对用户而言形成了新的封闭。杨广泽则指，这反映了AI电商化面临数据合作方面的现实难题。

他解释，即使是「大厂」内部，不同部门之间也很难实现协同，例如淘宝的人工智能搜索与阿里旗下AI平台虽然隶属于一个公司，但商品推荐背后依赖的数据库及算法权重不同，搜索结果也会不同。

若是跨公司合作，更是难上加难。杨广泽指大型平台数据是构建「用户画像」的核心资产，无论是Meta的社交互动数据，还是LinkedIn的职业信息，都被视为不可轻易共享的竞争壁垒，「JobsDB如果能拿到LinkedIn的全部数据，完全可以复制一个相似平台，这就是不愿开放数据的核心原因」。正如亚马逊要求Perplexity停止AI助手购物，就是平台之间难以开放的现实例子。因此，若要实现AI平台成为用户的单一生活入口，多链路合作仍需漫长的谈判和博弈。

用户信任取决商家「克制程度」

相较于企业层面的合作难题，用户对于AI商业化的信任程度则涉及非常个人化的选择。杨广泽将用户分为3类，「效率型用户」直接接受AI推荐及下单、「理性型用户」通过AI获取信息后自行对比，「习惯型用户」则继续在传统电商平台选择。由于社会上冲动消费的效率型用户占比不少，且「中年人使用AI搜索功能占比已逐步提升至60%至70%」，因此预期未来会有越来越多人用AI来作购买决策。

不过，商业变现与用户中立性的平衡，是AI商业化必须面对的长期命题。杨广泽表示，即使是普通搜索引擎的推荐都有算法倾斜，AI平台当然也可能优先推荐合作电商或付费商家，关键在于把握广告比例，一旦过度，就会重蹈以往百度搜索「广告泛滥」的覆辙，侵蚀用户信任。

终极理想是语音指令后自动执行

人工智能的终极理想是语音指令下达后可自动执行，一句话就能完成机票预订、酒店下单、商品购买，这种场景会在3至5年内逐步普及。

面对AI to C商业化的激烈竞争，杨广泽的公司选择了一条AI to B路线，正开发一项面向商家的营销工具，整合产品推广流程，「从产品调研到图文设计，再到多平台发布和数据反馈」，一站式帮助商家快速生成符合品牌风格的内容，直接同步至fb、Youtube等平台，并通过互动数据优化。

谈及未来几年的行业走向，杨广泽认为，语音控制的设备将更流行，指令与执行之间的路径会更短，「人工智能的终极理想是语音指令下达后可自动执行，用户毋须打开应用程序、填写表单，一句话就能完成机票预订、酒店下单、商品购买，这种场景会在3至5年内逐步普及」。

