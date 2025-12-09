Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KPay推「iPhone拍易收」香港商户毋须硬件接受免触式收款

商业创科
更新时间：16:09 2025-12-09 HKT
发布时间：16:09 2025-12-09 HKT

金融管理及业务营运平台KPay今日（9日）宣布，旗下香港商户现可透过「iPhone拍易收」（Tap to Pay on iPhone）接受免触式付款，包括Apple Pay、实体扣帐卡、信用卡及其他电子钱包，只需一部iPhone和KPay iOS应用程式，无需额外硬件或终端机。

在结账时，商户只需请顾客以其免触式感应付款方式，靠近商户的iPhone，即可经近距离无线通讯技术 （NFC）安全完成交易。同时，「iPhone 拍易收」内置的辅助使用选项，能帮助顾客安全地输入PIN资料。

使用Apple内置安全功能

KPay又指，Apple的「iPhone拍易收」使用iPhone内置的安全及私隐功能，保障商户及顾客的私隐及安全；付款成功后，绝不会在iPhone或Apple伺服器上储存付款卡号码或交易资料。

另外，KPay商户只需用iPhone XS或更新机型运行最新版本 iOS，并透过KPay应用程式即可启用「iPhone 拍易收」，接受各种免触式付款。
 

