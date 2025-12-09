「星之子」陈易希伙基石科技推「电动车充电区块链平台」 最快明年启用

「星之子」陈易希旗下创科公司Bull.B Tech与充电配件品牌Honnmono组成的DriveEZ，宣布与电动车充电商基石科技（8391）签署合作谅解备忘录，双方将共同搭建以区块链技术为电动车充电的平台，预料最快于明年可于基石科技全港逾2,000个充电桩中使用，让车主享充电能源奖励。

车主可享充电奖励

此次合作重点在于将Web3支付方式与代币化奖励机制，整合至基石科技现有的手机应用程式中。DriveEZ将会透过Bull.B团队开发的T+ Wallet加密货币钱包作为支付方式，使基石科技用户能够使用加密货币支付电动车充电费用或为帐户充值。

该计划的核心概念为让未来电动车车主充电时，不再只是「纯消费」，而是能依据充电纪录自动获得奖励，用以抵销部份充电费用。

盼「现实世界资产」代币化

陈易希表示，自己于13年前已开始驾驶电动车，但随著日渐普及，电动车所享有优惠越来越少，充电费用持续上升，他和许多车主同样感到负担越来越重。他又指，以前部分车种可以终生免费充电，惟现时已没有这类优惠政策，电费亦越来越贵，而为了让电动车车主可以继续享有充电优惠，采用了代币化和区块链方法延续能源优惠给用家。他希望，透过推动减碳及提升能源使用透明度，推动每位车主享有一定额度的能源奖励。

他进一步指出，加密货币除了是虚拟资产，现已可应用于日常生活交易中，希望推动「现实世界资产」代币化，让日常生活所需以代币方式于区块链交易。目前T+ Wallet已可在全港约2,000间商户使用，当中包括于大型连锁家品公司中使用。