Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

追杀维修老鼠大行动｜曾智华

商业创科
更新时间：12:11 2025-12-09 HKT
发布时间：12:11 2025-12-09 HKT

政府政策，一项项推出，全部构思是基于社会大利益，但当落实时，却出现不少是——爱你变成害你。因制订政策官员，远远不及市场班奸人谂计钻空子刁钻。奸人度赢官员，就可以有天文数字利润。简单举例：（一）强制性公积金。令千计全球金融经理大鳄，开波即狂抽佣，直至打工仔怒吼，政府才预设立机构及法制制衡，但仍未能阻塞全部漏洞；（二）自愿医保。又是一盘万亿计大生意，只要保险公司同业与私人医疗界眉来眼去，就可将投保者变成肉在砧板上，任意斩。

政府有责制订政策，有权执法作出监管，但总是冇决心去纠正大错误。我当然不相信任何官员会在其中得到利益，但观其软手软脚不作为的佛系态度，市民愤怒，当有其因。

第三个鲜明例子，正是令全港陷入无尽悲痛的强制性大厦维修。又是一万亿大水塘，修例一出，各路蛇虫鼠蚁怎不扑出大力掠水？

香港N咁多旧式大厦，似计时炸弹，大家明白，要趁未出大事甚至塌下前维修，也是应该的。但政府万万想不到，维修老鼠咁劲。如今，让小弟重温班无良友点无良。

（一）认知有某大型屋苑要维修，动辄上千万至亿元。

（二）老鼠派人买入屋苑单位，以业主身份竞逐立案法团。基于这些义工位冇乜人愿做，正常业主多推卸责任，令老鼠轻易成为委员。

（三）成为立案法团委员，即可操控一切，包括财政及选择维修标书。

（四）与老鼠有关的维修集团化成N间公司入标。若有外间公司入，老鼠就诸多刁难，令对方冇瘾退出。

（五）扑锤选定公司后，即分水，老鼠集团包括业主、维修公司、静静协助的政客、帮手做Dirty job的黑社会……。

我一位资深大律师老友，素来嫉恶如仇，曾意图踢爆老鼠，也被老友喝止，话要避免家人受滋扰，结果无奈吞下不公平恶果。好嘞，今次大家睇戏嘞，中央责承下，且看特区政府有冇毅力、魄力、策略去一网歼灭所有老鼠了。

资深传媒人 曾智华

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前