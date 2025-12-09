追杀维修老鼠大行动｜曾智华

政府政策，一项项推出，全部构思是基于社会大利益，但当落实时，却出现不少是——爱你变成害你。因制订政策官员，远远不及市场班奸人谂计钻空子刁钻。奸人度赢官员，就可以有天文数字利润。简单举例：（一）强制性公积金。令千计全球金融经理大鳄，开波即狂抽佣，直至打工仔怒吼，政府才预设立机构及法制制衡，但仍未能阻塞全部漏洞；（二）自愿医保。又是一盘万亿计大生意，只要保险公司同业与私人医疗界眉来眼去，就可将投保者变成肉在砧板上，任意斩。

政府有责制订政策，有权执法作出监管，但总是冇决心去纠正大错误。我当然不相信任何官员会在其中得到利益，但观其软手软脚不作为的佛系态度，市民愤怒，当有其因。

第三个鲜明例子，正是令全港陷入无尽悲痛的强制性大厦维修。又是一万亿大水塘，修例一出，各路蛇虫鼠蚁怎不扑出大力掠水？

香港N咁多旧式大厦，似计时炸弹，大家明白，要趁未出大事甚至塌下前维修，也是应该的。但政府万万想不到，维修老鼠咁劲。如今，让小弟重温班无良友点无良。

（一）认知有某大型屋苑要维修，动辄上千万至亿元。

（二）老鼠派人买入屋苑单位，以业主身份竞逐立案法团。基于这些义工位冇乜人愿做，正常业主多推卸责任，令老鼠轻易成为委员。

（三）成为立案法团委员，即可操控一切，包括财政及选择维修标书。

（四）与老鼠有关的维修集团化成N间公司入标。若有外间公司入，老鼠就诸多刁难，令对方冇瘾退出。

（五）扑锤选定公司后，即分水，老鼠集团包括业主、维修公司、静静协助的政客、帮手做Dirty job的黑社会……。

我一位资深大律师老友，素来嫉恶如仇，曾意图踢爆老鼠，也被老友喝止，话要避免家人受滋扰，结果无奈吞下不公平恶果。好嘞，今次大家睇戏嘞，中央责承下，且看特区政府有冇毅力、魄力、策略去一网歼灭所有老鼠了。

资深传媒人 曾智华