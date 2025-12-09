Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美FDA准用首个脂肪肝AI评估工具 加快过程及标准化

商业创科
更新时间：11:51 2025-12-09 HKT
发布时间：11:51 2025-12-09 HKT

美国食品和药物管理局（FDA）周一宣布，已批准首个用于评估严重脂肪肝疾病的AI工具。据FDA公布，这款名为「AIM-NASH」云端系统，能够利用AI演算法分析肝脏组织的图像，协助医生评估脂肪堆积、炎症及疤痕等病征。该工具目前已获准在任何合资格的药物开发项目中公开使用。

FDA指出，该工具将有望简化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的临床试验，而该疾病目前影响数百万美国人，可导致肝功能衰竭、甚至癌症。

仍由医生作最终解释

当局进一步指出，目前多名专家独立审查肝脏活检，过程不仅缓慢，且有时出现不一致的情况；该AI工具则有助实现评估标准化，从而减少为患者带来新疗法所需的时间及资源。不过，AIM-NASH目前仍是辅助角色，系统根据标准评分系统提供数据后，最终交由医生进行最终解释。

目前药物开发商正积极采用AI技术。行业专家预测，该方法在未来三到五年内，可将药物开发的时间和成本缩减至少一半。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前