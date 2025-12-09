美FDA准用首个脂肪肝AI评估工具 加快过程及标准化

美国食品和药物管理局（FDA）周一宣布，已批准首个用于评估严重脂肪肝疾病的AI工具。据FDA公布，这款名为「AIM-NASH」云端系统，能够利用AI演算法分析肝脏组织的图像，协助医生评估脂肪堆积、炎症及疤痕等病征。该工具目前已获准在任何合资格的药物开发项目中公开使用。

FDA指出，该工具将有望简化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的临床试验，而该疾病目前影响数百万美国人，可导致肝功能衰竭、甚至癌症。

仍由医生作最终解释

当局进一步指出，目前多名专家独立审查肝脏活检，过程不仅缓慢，且有时出现不一致的情况；该AI工具则有助实现评估标准化，从而减少为患者带来新疗法所需的时间及资源。不过，AIM-NASH目前仍是辅助角色，系统根据标准评分系统提供数据后，最终交由医生进行最终解释。

目前药物开发商正积极采用AI技术。行业专家预测，该方法在未来三到五年内，可将药物开发的时间和成本缩减至少一半。