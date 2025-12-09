低空经济成航空战略部署 陈美宝盼港成先驱者 「使用更重型无人机跨境物流」

低空经济正重塑城市发展格局，一连三日的「亚太航空空域展览暨会议2025」 由今日（9日）起于香港亚洲博览馆举办，运输及物流局局长陈美宝在开幕致辞中指出，低空经济是航空发展的战略部署，而香港具备「背靠祖国，联络世界」的优势，希望在民航的安全及低空经济两个方面，也扮演一个先驱者、领导者的角色。此外，上和科技在展览上发布了智慧低空交通管理系统3.0，具备对低空监控区域内合作目标及非合作目标进行全程、全景、可视化的感知、识别、跟踪、服务及反制等技术能力。

探索低空经济机遇 打造「智慧天空」

陈美宝介绍道，香港国际机场是世界领先的航空货运枢纽与顶级国际客运机场。数据显示，去年香港国际机场旅客吞吐量达5,500万人次，按年增长三分之一；今年前十个月，机场旅客吞吐量更是跻身全球十大最繁忙国际客运机场之列。

她指出，在管理高空交通的同时，香港也正积极探索新兴低空经济带来的机遇。今年3月，香港启动低空经济「监管沙盒」项目，过去9个月已取得众多成就，例如无人机实现了18分钟跨场景医疗配送，配送时间缩短60%以上。各方正整合人工智能无人机系统，用于基础设施维护、监控和预防性维护，合力打造一个「智慧天空」。尤为关键的是，逾十个政府部门已开始利用无人机开展低空经济应用，将这一新机遇融入公共服务和城市管理之中。

港国际标准体系 与湾区创新协同

两周前，香港启动低空经济「监管沙盒X」计划，将迈向更具挑战性的场景，例如使用更重型的无人机、甚至是载人无人机进行跨境物流。她直指这一阶段的关键问题是，「如何在保持可接受风险的同时，创造巨大的经济价值？」

她进一步表示，香港身为国际金融中心以及法律、保险服务枢纽，正充分调动自身的资本优势与风险管理专长，为整个产业链提供专业化解决方案。此外，香港位于粤港澳大湾区，自身国际标准体系与湾区强大的创新研发能力形成强效协同，为低空经济创造了完美的平台。

上和科技新功能可自动识别黑白名单

另一方面，自2019年开始研发智慧低空交通管理系统的上和科技，在亚太航空展上发布了智慧低空交通管理系统3.0。公司在现场展示了多款应用于不同场景的无人机反制装备，以及不同功能的低慢小探测雷达，同时首次亮相多套不同低空应用场景的功能软件。

据介绍，系统3.0新增功能可实现对大湾区低空无人机黑白名单的自动识别，能为大湾区低空跨境远程安防提供技术支持，能针对低空无人机非合作目标实施多场景多模式反制等低空管理目标。

上和科技智慧低空交通系统已在珠海试行

事实上，上和科技自主研发的智慧低空交通管理系统1.0于2024年6月已在珠海市上线，系统通过数字网格计算、AI智能算法等技术，为A类飞行器及消费级无人机提供全面的通导航服务。

其后于2024年11月，上和科技的智慧低空交通管理系统2.0亦在珠海市正式上线并投放巿场试运行，实现了区域性远程低空监控、卫星厘米级定位等服务功能，同时能为港澳地区低空监察提供技术支持。该系统2.0的跨境低空协同管理功能，亦是全国首套具备粤港澳大湾区低空融合协同管理能力的低空管控系统。

至于是次亚太航空空域展览，汇聚了全球航空领袖及逾百家参展商展示尖端解决方案，探讨传统航空运作与先进空中移动运作融合、低空交通管理、城市空中出行等发展新方向。

在开幕礼上，运输及物流局局长陈美宝、中国民用航空局空管局局长苗旋、民用空中航行服务组织理事长Simon Hocquard、亚太合作委员会主席兼新加坡民航局局长HAN Kok-Juan、香港国际航空学院校长李天柱、香港民航处处长廖志勇、CANSO董事会主席Tim Arel、中国民用航空局副局长马兵及国际民航组织亚太地区办事处主任马涛等嘉宾均有出席活动。