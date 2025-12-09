内地90后大户征婚轰动股坛 声称「逾10间公司十大股东」 意外揭出一只大牛股

近日，90后游资大佬刘鑫通过个人公众号发文征婚引爆全网，最终能否成功觅得佳偶尚且不知，但这波流量是赚到了。不仅这篇征婚启事的阅读点击已超过10万+，且至今每篇发文，流量都可上万。

据说，征婚的效果也立竿见影，刘鑫的微信每天收到数百个好友申请，让他应接不暇。不过，对金融圈而言，关注焦点很快从征婚本身转移到了他背后的财富实力上，特别是他提到的「超10家上市公司十大股东」身份。

上季业绩位列6只A股十大股东

根据A股上市公司第三季业绩，「刘鑫」出现在大金重工（002487.SZ）、中电电机（603988.SH）、大元泵业（603757.SH）、济民健康（603222.SH）、江顺科技（001400.SZ）及龙星科技（002442.SZ）6家上市公司的前十大流通股东名单中，分别持有1,226.51万股、628.95万股、477.77万股、888.88万股、35.49万股和666.39万股，而在大金重工和江顺科技两家公司中，位列第一大自然人股东。

若上述「刘鑫」均为同一人，那么以12月8日收市价计算，这6只股票的合计持仓市值约为11.92亿元。

刘鑫在征婚启事中仅提到两家上市公司，它们应该具有代表性，或者存在某种特殊意义。除了前述的大金重工外，还有国晟科技（603778.SH），前者是其持仓市值较多的，现已接近7亿元，在上周五刚刚触及历史新高；而后者则是今年第四季以来涨幅仅次于合富中国（603122.SH）的大牛股，期间累计涨幅达到了281.03%。

征婚启事后股价爆升逾38%

从第三季业绩来看，国晟科技的前十大流通股东中并没有刘鑫，因此其重仓这只股票的时间应该是在今年第四季。

K线图显示，国晟科技自11月10日开始展露凌厉飙涨走势，先是连收5个涨停，短暂休息后于11月24日开始又收出6天5个涨停。而自11月27日刘鑫在征婚启事中提到它至12月8日收市时，期间涨幅达到38.41%。

刘鑫暂时没有透露其具体持股数量及买入、卖出情况。近日，也有不少市场人士质疑，其公开透露自己重仓这只股票，背后可能是为了拉高出货、引人接盘的目的。

国晟科技资本动作添戏剧性

国晟科技自身的资本动作也为这轮行情增添了戏剧性。11月25日晚间，公司公告计划以2.406亿元现金收购「孚悦科技」100%股权，这次收购不仅引发了市场高度关注，还有监管的问询，主要原因就是标的公司的高溢价。

据悉，孚悦科技成立于2024年6月，是一家从事高精密度新型锂电池外壳材料的生产企业，实缴注册资本1,000万元。

国晟科技表示，交易完成后，公司合并报表下的营业收入、净利润将有所增加，同时为上市公司注入长期增长动力，提升上市公司核心竞争力和可持续发展能力。

但值得一提的是，孚悦科技2024年的营收仅509.09万元，净利润亏损110.53万元。截至今年8月底的净资产为1,898.57万元。就是这样一家成立刚一年多的企业，经收益法评估后，增值逾2.2亿元，增值率高达1167.27%。

监管机构要求自查内幕泄露

上交所当晚就火速下发了问询函，要求公司说明交易公允性、支付方式对公司的影响、业绩对赌合理性、是否利益输送。而在这份收购公告披露前，国晟科技已经连续涨停。这种时间上的巧合，也让监管机构要求公司全面自查是否存在内幕信息提前泄露的情形。

从10月股价异动至今，国晟科技龙虎榜的买入席位从未见机构身影。

《星岛环球网》记者吴鸣 上海报道

