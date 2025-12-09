Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Paramount敌意竞购华纳兄弟 称出价胜Netflix 兼更易获监管机构批准

商业创科
更新时间：10:26 2025-12-09 HKT
发布时间：10:26 2025-12-09 HKT

华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）日前与Netflix达成收购协议后，除了美国总统特朗普表态介入审查之外，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）周一更对华纳兄弟探索发起敌意收购要约，出价为每股30美元现金。

据彭博报道，Paramount今次报价高于Netflix提出的每股27.75美元现金加股票方案，而且Paramount的竞购对象为华纳兄弟全部业务，而Netflix仅对其荷里活制片厂及串流媒体业务感兴趣。Paramount行政总裁David Ellison周一亦在声明中表明，华纳兄弟股东理应有机会考虑更优的收购要约。

与Netflix交易前剥离有线电视

报道指出，Paramount作为CBS、MTV等媒体业务母公司，数月前曾向华纳兄弟提出多次报价，从而挑起了这场争夺战。虽然Paramount现时的出价较Netflix为高；不过，根据华纳兄弟于12月5日宣布与Netflix达成的协议条款，华纳兄弟将交易完成前，继续剥离其有线电视网络的计划，包括CNN、TNT和探索频道，因此令两个报价的比较更复杂。

Paramount周一表示，其收购华纳兄弟所有股权的报价相比Netflix的报价，向股东多提供了180亿美元现金，并强调其交易更可能获得监管机构批准，因为Netflix在串流媒体电视市场的占有率远超Paramount+。

不过，若华纳兄弟终止现有协议，需向Netflix支付28亿美元的违约费用，该费用通常由新的收购方承担。但若交易未获监管批准，Netflix已同意向华纳兄弟支付58亿美元。

