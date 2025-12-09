Google拟明年推两款AI眼镜挑战Meta 一款配备显示屏幕

Alphabet旗下Google于周一（8日）宣布，计划于2026年推出两款由Android XR系统驱动的AI智能眼镜，反映其正加大与Meta的竞争。同时，Google与三星、Gentle Monster及早前承诺投资1.5亿美元的Warby Parker合作，以进行硬件设计。

一款仅具备音频功能

据外媒报道，Google指即将推出的AI眼镜将分为两大类别。第一款为仅具备音频功能的眼镜，用户可直接通过语音与Gemini AI助理进行对话互动；第二款则配备显示屏幕，并分为单眼或双眼设计，支援Google Maps的AR导航及实时翻译字幕等功能。为了保持眼镜轻薄，大部分运算工作将透过无线连接手机处理。

Warby Parker在一份文件中亦显示，与Google合作推出的首款眼镜预计将于2026年上市。

事实上，Google自今年5月宣布重返AI智能眼镜。集团共同创办人Sergey Brin当时表示，他从Google过去在智能眼镜的失败中吸取教训，指当时AI技术不够先进且缺乏供应链知识，导致价格过高。他更称，如今在AI时代，AI眼镜在不干扰用户的情况下提供更多帮助的能力已大幅提升。

此外，Google亦透露对Galaxy XR头戴装置的更多软件更新，包括将其与Windows PC连接的功能，以及允许在飞机和汽车上使用的旅行模式。