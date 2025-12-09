特朗普准Nvidia H200晶片销华 美政府需「收税」25%

美国总统特朗普周三于自家社交媒体Truth Social发文表示，已亲自告知中国国家主席习近平，美国将允许英伟达（Nvidia）在符合条件并获批准下，向中国及其他国家客户出口其高效能AI晶片H200。不过，当中交易收益的25%必须支付给美国政府。特朗普亦透露，习近平对此作出了「积极的回应」。受利好消息刺激，英伟达盘后最高见190.99美元，升2.93%。

值得注意的是，虽然H200晶片获准放行，但特朗普强调，英伟达目前最先进的Blackwell晶片及即将推出的Rubin架构晶片，均不在本次协议之列。

特朗普表示，商务部目前正在敲定细节，有关原则亦将适用于AMD、英特尔（Intel）及其他美国晶片巨头。

批拜登逼推降级版 「根本无人需要」

特朗普在帖文中亦批评，上任拜登政府曾迫使美国企业投入数十亿美元去生产「降级」版本，直斥这些产品「根本没人需要」，是一个「糟糕的主意」，不仅拖慢了创新，更伤害了美国工人。