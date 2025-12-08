商汤伙沙特主权基金推AI生态分析平台 较传统方法提升效率6成

商汤（020）宣布，与沙特国家主权基金PIF成立的合资公司SenseTime MEA打造全球首个AI赋能的可持续生态智能平台「AI Eco-360生态全景分析平台」，全面整合天空、陆地和水下环境生态系统中50余种环境与生态指标的实时数据，为沙特红海地区提供360度全景监测与智能分析管理，并为决策者提供可实践及可持续的发展建议。

整合逾千台传感设备

集团表示，AI Eco-360平台构建了一个全面的生态物联网矩阵，整合卫星遥感、潮汐仪、水下无人机及运动相机等18类逾千台传感设备，可以实现对如气候、水质、空气、光照、物种影像等超过50种环境要素的全景式监测，并能准确识别珊瑚、海龟、海豚、红树林等15种不同物种。

另一方面，商汤与合作伙伴共同研发Hyper-Connect技术，处理逾50种异构环境数据。基于AI算法分析与预测，能够实现对增量物种、濒危物种、水域测绘、种群趋势变化等的实时追踪与分析，直观地实时可视化呈现红海生态环境情况，有效预测生态演进趋势与潜在风险，及时保护管理，为行动决策提供科学依据。相较于传统方法，AI Eco360平台能够将数据转化效率提升60%。

此外，该平台亦是全球首个解析度达5毫米的珊瑚礁3D数字孪生系统。系统拥有多场景预测模型，能够提前预警红潮事件，辅助当地的珊瑚保护者作出科学决策。