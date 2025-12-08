Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商汤伙沙特主权基金推AI生态分析平台 较传统方法提升效率6成

商业创科
更新时间：18:04 2025-12-08 HKT
发布时间：18:04 2025-12-08 HKT

商汤（020）宣布，与沙特国家主权基金PIF成立的合资公司SenseTime MEA打造全球首个AI赋能的可持续生态智能平台「AI Eco-360生态全景分析平台」，全面整合天空、陆地和水下环境生态系统中50余种环境与生态指标的实时数据，为沙特红海地区提供360度全景监测与智能分析管理，并为决策者提供可实践及可持续的发展建议。

整合逾千台传感设备

集团表示，AI Eco-360平台构建了一个全面的生态物联网矩阵，整合卫星遥感、潮汐仪、水下无人机及运动相机等18类逾千台传感设备，可以实现对如气候、水质、空气、光照、物种影像等超过50种环境要素的全景式监测，并能准确识别珊瑚、海龟、海豚、红树林等15种不同物种。

另一方面，商汤与合作伙伴共同研发Hyper-Connect技术，处理逾50种异构环境数据。基于AI算法分析与预测，能够实现对增量物种、濒危物种、水域测绘、种群趋势变化等的实时追踪与分析，直观地实时可视化呈现红海生态环境情况，有效预测生态演进趋势与潜在风险，及时保护管理，为行动决策提供科学依据。相较于传统方法，AI Eco360平台能够将数据转化效率提升60%。

此外，该平台亦是全球首个解析度达5毫米的珊瑚礁3D数字孪生系统。系统拥有多场景预测模型，能够提前预警红潮事件，辅助当地的珊瑚保护者作出科学决策。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
19小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
3小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
3小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
13小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
8小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
政情
6小时前
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」，指因传媒报道受压。王仁昌摄
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」　称因传媒报道令其受压
社会
4小时前