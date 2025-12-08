万达商业4亿美元债拟展期至2028年 正寻求投资者同意

继早前万科（2202）要求债券展期后，另一内房相关的万达商业亦寻求债券展期。据彭博报道，大连万达集团旗下万达商业发声明表示，拟将一笔4亿美元债券的到期日延长两年，目前正寻求投资者同意。

根据声明，万达商业提议将该笔票面利率高达11%的美元债券到期日，由原定时间延后两年至2028年2月13日。该公司提议在维持利率不变的前提下，分期赎回这批债券。

多次推迟美元债偿付

报道指出，万达曾多次推迟美元债偿付，早前已联合顾问机构摸底投资者意向，探询投资者对处理两笔共计7亿美元债务潜在方案的兴趣。

事实上，万达2023年曾提出分期偿付一笔美元债，其后成功将另一笔债券的部分金额展期一年至2026年1月。此外，万达去年同意以600亿元人民币的交易规模，转让旗下购物中心管理业务的控制权。