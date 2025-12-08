Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万达商业4亿美元债拟展期至2028年 正寻求投资者同意

商业创科
更新时间：16:55 2025-12-08 HKT
发布时间：16:55 2025-12-08 HKT

继早前万科（2202）要求债券展期后，另一内房相关的万达商业亦寻求债券展期。据彭博报道，大连万达集团旗下万达商业发声明表示，拟将一笔4亿美元债券的到期日延长两年，目前正寻求投资者同意。

根据声明，万达商业提议将该笔票面利率高达11%的美元债券到期日，由原定时间延后两年至2028年2月13日。该公司提议在维持利率不变的前提下，分期赎回这批债券。

多次推迟美元债偿付

报道指出，万达曾多次推迟美元债偿付，早前已联合顾问机构摸底投资者意向，探询投资者对处理两笔共计7亿美元债务潜在方案的兴趣。

事实上，万达2023年曾提出分期偿付一笔美元债，其后成功将另一笔债券的部分金额展期一年至2026年1月。此外，万达去年同意以600亿元人民币的交易规模，转让旗下购物中心管理业务的控制权。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
19小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
3小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
3小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
13小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
8小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
政情
6小时前
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」，指因传媒报道受压。王仁昌摄
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」　称因传媒报道令其受压
社会
4小时前