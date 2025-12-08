Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩通CEO称AI不会大削就业 吁打工仔提升情商与沟通技巧

商业创科
更新时间：11:00 2025-12-08 HKT
发布时间：11:00 2025-12-08 HKT

摩根大通（JP Morgan）行政总裁戴蒙周日接受外媒《Fox News》采访时预测，在未来一年内，只要监管得当，AI技术「不会大幅削减就业机会」。他更向受AI冲击的美国国民教路，提升情商与沟通技巧等仍能拥有就业机会。

AI如疫苗等可拯救生命

戴蒙在访问中对AI持乐观态度，并表示科技进步并非导致薪资疲弱的原因。他认为，AI明年并不会像大家想像那样剧烈地减少工作机会，又称AI将为人类带来巨大裨益，就像拖拉机、化肥、疫苗一样，能拯救生命。

不过，他亦强调监管的重要性，指AI就像飞机、药品和汽车一样有潜在风险，必须建立防范机制防止被坏人利用。

具专业技能人才永远有价值

戴蒙称，「必须承认，AI确实会取代某些工作。」但他建议，只要培养批判性思维、学习技能、提升情商（EQ）、学会有效开会、沟通与写作，仍然拥有大量就业机会。他强调，具备专业技能的人才永远具有价值。
他表示，虽然部份职位会消失，但不代表人们找不到出路，甚至「下一份工作可能更好，但你必须学会如何胜任那份工作」。

企业及政府有责任制定策略

戴蒙亦提醒，若社会转型过快，将难以消化失业人口。他认为，若政府与大型企业初期未能让AI普及惠及全民，则双方有责任制定策略，逐步导入技术，「以避免对众多民众造成伤害」。他重申，尽管部分职位将被AI取代，但该技术也能用于「再培训劳工、协助迁移就业地点」，甚至提供收入补助或提前退休方案，「短期内，AI 整体上反而可能创造更多工作机会」。

