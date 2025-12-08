前万众电话创办人从商50年未言休 逆市拓智能床褥 「40%港人需睡眠帮助」

本港企业家、前万众电话（PEOPLES）创办人梁启雄，近年专注在科技产品觅商机，最新拓展香港智能床褥业务，并于全港多区开店，更逆市在湾仔买入商厦的全层自用。梁启雄受访表示，智能床褥属「蓝海」市场，市民寻找睡眠帮助的产品有很大缺口，遂提供睡眠检测报告、改善鼻鼾问题等功能。他期望借此做出商业模式，并深信在目前零售环境下，只要发挥创意，「香港其实有生意做。」

提供睡眠检测及改善鼻鼾

万众智能生活主席梁启雄今次继续与儿子拍住上，进军智能床褥行业，表示主要发现香港有约40%市民需要睡眠帮助，行内产品未必能满足需求，而且眼见床褥行业渐渐走高端路线，因此推动「适合所有香港人，价钱亦都亲民，有需要先加钱。」

他解释，其智能床褥针对多种需求而设，除了自定尺寸，「智能」元素在于用家能随时调节床褥的软硬度，而且可提供一些加购的额外功能，例如睡眠检测并在手机程式生成报告；侦测到鼻鼾会自动略为抬升头部，避免过度向上仰；亦设有震动按摩、加热、水波按摩等，「双人床两公婆都可以一人一边（度身定造）」。

「我哋一定要改变、唔好抄人」

有关新产品由万众智能生活研发，配合内地供应链完成。梁启雄认为，面对内地品牌纷纷来港发展，现时香港企业难以自创新产业与之竞争，反而更应在两地寻找合作机会，他说：「我哋做科研、识得去卖，再投资内地（生产伙伴），佢哋成本平、工人肯做，只要用呢个方式，香港其实有生意做。」谈及零售环境，他直言：「香港市场系『弯咗』，我哋一定要改变、唔好抄人，生意适合就要试，但都有责任做到唔失败。」

梁启雄儿子、万众智能生活首席执行官及副主席梁成永就指出，虽然现时市场关注人工智能（AI）产品，但该企更关注真正市民需求，不会「为AI而AI」，同时其定位是大众市场，并说：「希望做啱需求、定价，令人好快用到」，故正积极在民生区商场开店。

近月连开6分店 预告设新界据点

该公司过去两个月急速开店，一口气在九龙湾、大角咀、将军澳等布局，亦有一间在澳门，连同今年收购湾仔一层商厦作旗舰店，已合共经营6个销售点。

梁启雄亦预告短期在新界设据点，令全香港零售网络成形，「一间舖头收支平衡就会开第二间，市场有需要就开落去」。

早年创办PEOPLES大赚

梁启雄从商超过50年，创业之路亦涉足多个不同范畴，其中一项最成功的创业是八、九十年代参与新兴的电讯行业，其「PEOPLES」品牌取得本港个人通讯服务牌照，之后售予中移动（941），梁启雄获利甚丰。此后他与梁成永「父子档」成立内衣品牌Top Secret；亦取得美国鞋履品牌Skechers的亚太区经营权，将生意做大后赚住退场。

已年届83岁的梁启雄，受访当天正值其智能床褥品牌新店开张活动，在多场环节仍亲身上阵，讲解产品及理念，见他眉飞色舞，谈吐中气十足。梁启雄此际表明未言休，更说：「有野做、有目标，又可以帮香港，最紧要每日保持健康快乐，几多岁又有咩分别？」