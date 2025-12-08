特朗普忧Netflix购华纳涉垄断 直言市占率很大 拟亲自参与审查

据彭博报道，美国总统特朗普周日就Netflix计划收购华纳兄弟探索公司提出了潜在的反垄断担忧，指合并后市场份额将大幅攀升，可能引发问题，并表明将亲自参与决策过程。这笔交易估值高达720亿美元，若交易落实，全球排名第一的Netflix与排名第四的HBO Max服务将二合为一。

特朗普周日出席活动时表示，近期曾与Netflix联席行政总裁Ted Sarandos会面。他赞扬Netflix是一家好公司，但他亦指此次合并确实涉及很大市场份额，可能会构成问题。他又强调，交易必须经过严格审查程序，「我们会看看结果如何」。

辩称要加入YouTube及TikTok作考虑

目前美国司法部反垄断部门已接手负责审查，并有可能主张此笔交易违法，因合并后的市占率将远超30%的门槛。据悉，Netflix将辩称在评估市场垄断程度时，应将Google旗下YouTube和字节跳动旗下TikTok等短视频平台一并纳入考量，借此降低自身「垄断地位」的认知。

Netflix联席行政总裁曾入白宫游说

彭博早前报道，Ted Sarandos近期曾入白宫游说，强调Netflix并非无所不能的垄断巨头，并重提公司几年前曾经历订阅用户流失的情况。