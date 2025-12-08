MoneyHero用AI推动业务增长 保险收入按年增长逾一成 「10分钟完成投保」

李泽楷旗下个人理财产品比较平台MoneyHero（MNY）正以人工智能（AI）转型及会员服务规模化为核心策略，推动业务及盈利增长。首席商务总监Shravan Thakur表示，2025年第三季平台保险业务收入按年增长13%，至约1,811.1万元，占总收入11%。他又指，香港消费者相当接受AI，目前平台透过AI协助用户厘清保费并优化选择，用户只需一分钟即可获得保险报价，更可于十分钟内完成投保，料保险将成为未来主要增长业务。

25至44岁为其核心用户

MoneyHero截至9月底，香港月活跃用户数量达110万。Thakur引述内部数据指，25至44岁的年轻群体为其核心用户，他们注重性价比，对信用卡、投资帐户及线上保险接受度高，尽管上半年市场波动令消费信贷趋谨慎，但近期贷款申请意向按年上升25%，更有超过48%港人表示未来一年有意申请新贷款或为现有信贷进行再融资，市场显现回暖迹象。

该平台早前与环联合作，在港首创推出「Credit Hero Club」会员计划，为用户提供信贷状况查阅服务。Thakur透露，主要透过用户是否按时还款以及收入情况进行评级，有约60%会员会重复查询评分，可见港人对信用管理高度关注，平台亦逐步引入奖励机制，形成「查询、提升、奖励」闭环，标志MoneyHero从单纯的比较网站，转型为「技术+数据」驱动的互动理财平台。

积金易为业务提供拓展空间

谈及香港市场机遇，Thakur指出，「信任无疑是业务发展的首要考量」，香港在合规数字资产生态建设方面走在亚洲前列，将带来新增长点，而「积金易」（eMPF）平台亦为业务提供拓展空间，该平台计划明年初推出强积金相关科普内容与服务指南，并与相关服务商展开合作。

Thakur强调，重心仍以发展香港市场为主，将持续拓展保险及财管业务，冀今年能实现盈利。香港市场机遇众多，惟目前暂无明确答案。