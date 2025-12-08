Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MoneyHero用AI推动业务增长 保险收入按年增长逾一成 「10分钟完成投保」

商业创科
更新时间：09:11 2025-12-08 HKT
发布时间：09:11 2025-12-08 HKT

李泽楷旗下个人理财产品比较平台MoneyHero（MNY）正以人工智能（AI）转型及会员服务规模化为核心策略，推动业务及盈利增长。首席商务总监Shravan Thakur表示，2025年第三季平台保险业务收入按年增长13%，至约1,811.1万元，占总收入11%。他又指，香港消费者相当接受AI，目前平台透过AI协助用户厘清保费并优化选择，用户只需一分钟即可获得保险报价，更可于十分钟内完成投保，料保险将成为未来主要增长业务。

25至44岁为其核心用户

MoneyHero截至9月底，香港月活跃用户数量达110万。Thakur引述内部数据指，25至44岁的年轻群体为其核心用户，他们注重性价比，对信用卡、投资帐户及线上保险接受度高，尽管上半年市场波动令消费信贷趋谨慎，但近期贷款申请意向按年上升25%，更有超过48%港人表示未来一年有意申请新贷款或为现有信贷进行再融资，市场显现回暖迹象。

该平台早前与环联合作，在港首创推出「Credit Hero Club」会员计划，为用户提供信贷状况查阅服务。Thakur透露，主要透过用户是否按时还款以及收入情况进行评级，有约60%会员会重复查询评分，可见港人对信用管理高度关注，平台亦逐步引入奖励机制，形成「查询、提升、奖励」闭环，标志MoneyHero从单纯的比较网站，转型为「技术+数据」驱动的互动理财平台。

积金易为业务提供拓展空间

谈及香港市场机遇，Thakur指出，「信任无疑是业务发展的首要考量」，香港在合规数字资产生态建设方面走在亚洲前列，将带来新增长点，而「积金易」（eMPF）平台亦为业务提供拓展空间，该平台计划明年初推出强积金相关科普内容与服务指南，并与相关服务商展开合作。

Thakur强调，重心仍以发展香港市场为主，将持续拓展保险及财管业务，冀今年能实现盈利。香港市场机遇众多，惟目前暂无明确答案。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
11小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
5小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
16小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
4小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
1小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
16小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
9小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
4小时前