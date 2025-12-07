苹果高层掀离职潮 晶片主管据报或成下一位离职者

苹果公司（Apple）以往一直是矽谷稳定性的典范，但如今正经历其数十年来最大的人事变动。据彭博报道，苹果人工智能和界面设计部门的负责人在过去一周相继离职，又宣布总法律顾问和政府事务主管将会离职，以上4位高层均直接向行政总裁库克汇报；同时，苹果硬件技术高级副总裁Johny Srouji亦传出正认真考虑在不久的将来离职。

一旦离开 将转投其他公司

据彭博引述消息指出，苹果引以为傲的自主晶片项目核心人物Johny Srouji近期已向库克表示，正在认真考虑离职；并已告知同事，如果最终决定离开，将打算加入其他公司。

报道指出，Meta、OpenAI及多家初创企业纷纷挖角苹果工程师，将可能阻碍苹果在AI领域的追赶步伐，而该领域正是苹果长期难以取得突破的领域。有关情况亦使库克面对其任内最动荡时期之一，尽管他本人短期内不太可能离任，但公司必须重建高层团队，并找出如何在AI时代继续发展的路径。

已十年没推出成功新产品

报道又指，离职事件已在公司内部引发忧虑，库克为遏止更多人才流失，正试图为关键人才提供更具吸引力的薪酬方案。虽然库克坚称苹果正在打造其历史上最具创新性的产品阵容，包括可折叠iPhone与iPad、智能眼镜及机器人，但苹果已有十年没有推出一个成功的新产品类别，使公司容易受到一批更灵活、在AI领域更具开发优势的竞争对手挖角。